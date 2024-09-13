«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике

Надежда любит свою работу, несмотря на сложности Источник: из личного архива, Ирина Шарова / 72.RU











Надежда Крикота

Надежда Крикота из Тюмени работает участковым терапевтом в одной из городских поликлиник и ведет приемы с помощью онлайн-сервисов доказательной медицины «СберЗдоровье» и DocMa. Наши коллеги из 72.RU попросили ее поделиться опытом работы.

Что хорошего: высокие зарплаты и вежливые пациенты

Начну, наверное, с положительного. Один из главных плюсов работы врачом именно в Тюмени — хорошая заработная плата по сравнению с другими городами. Думаю, участковый терапевт здесь может получать около 100 тысяч рублей. В других регионах — 20–25 тысяч рублей.

В Тюмени в целом очень приятные и вежливые люди, с которыми приятно работать. Не без нюансов, но в целом — адекватные пациенты. Я бы назвала их понимающими.

Интересно и то, что пациенты стали в последнее время больше заботиться о своем здоровье и приходить в больницу более осведомленными. Ситуация стала куда лучше, чем пять лет назад. Но, разумеется, я сужу по опыту в своей поликлинике в центральной части города.

Участковый терапевт может принять до 30 человек в день Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Найти работу очень легко

Если брать именно терапевтов, то для нас очень широкий спектр возможностей. Проблем с работой не будет, особенно в муниципальных больницах: туда берут с радостью. Да и в частные клиники устроиться не так уж сложно, если ты грамотный специалист.

Но доктор должен понимать: в муниципальной клинике зарплата ежемесячная и без задержек, а в частных клиниках могут быть накладки с выплатами. Также в некоторых частных клиниках тебе помогают финансово, скажем, первые пару месяцев, а потом за невыполнение планов уже будут наказывать рублем.

Найти работу в муниципальных клиниках легко Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Среди врачей практикуется работа по совместительству, когда специалист работает на полставки в муниципальной клинике, а потом идет в частную. Некоторые даже в стационарах успевают ночные смены брать, дежурить. Но я, например, многодетная мама, мне вряд ли хватит на такое сил. Кто воспитанием детей будет заниматься?

Что плохого: планы не всегда возможно выполнить

В муниципальной поликлинике есть планы, в которые мы должны укладываться. Иначе начальство будет тонко намекать, что надо бы побольше поработать. Сложность в том, что какой бы ты ни был классный врач, пригласить человека на то или иное обследование, если его ничего не беспокоит, очень сложно.



Приходится обзванивать пациентов, разносить приглашения по почтовым ящикам, заманивать всеми возможными способами, чтобы свой план, например профосмотров, закрыть. И так случается, что врач вроде как старается, всё делает, но завлечь человека не получается. Как следствие, незакрытые планы и критика от начальства.

Анализы важно сдавать каждый год Источник: Артем Устюжанин / Е1.RU











Не все справляются с нагрузкой

Если в больнице неукомплектованный состав, то у терапевта повышенная нагрузка. Особенно когда идет пик по ОРВИ: загружены и терапевты, и фельдшеры. За день можно принять 30 человек и больше. А ведь у участкового врача еще есть вызовы, которых может быть до десяти в день. Из-за этого многие не выдерживают и идут в частные клиники, где нагрузка меньше.

Время приема — это тоже проблема. На одного пациента дается 12–15 минут. Если он пришел с каким-то конкретным запросом, этого времени достаточно, чтобы собрать анамнез, послушать жалобы, назначить лечение и отпустить.

Но многие пациенты до 50 лет не любят посещать поликлинику, а потом приходят и рассказывают обо всех проблемах со здоровьем. На такое 15 минут не хватит. Приходится объяснять, что не можешь ответить на все его вопросы за отведенное время. Нужно хотя бы раз в год посещать доктора, а не копить список десятилетних жалоб и потом идти на прием.

Несправедливые жалобы

Не все жители относятся к врачам с пониманием и идут жаловаться на врачей: один — к заведующей, другой — на сайт «ПроДокторов», третий — сразу в департамент. Некоторые пациенты, если их что-то не устраивает, могут прямо на приеме начать снимать на камеру и угрожать: «А я всё выложу».

Многие норовят снять врача на камеру Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Врач такой плохой. Я пришел с жалобами, а он вообще меня не слушал, развернул с порога, — говорят некоторые пациенты. Они не понимают, что таких за дверью еще 20 человек сидит, и все ждут.

Необъективные жалобы сильно влияют на врачей в частных клиниках: если будет много негатива, часто несправедливого, к тебе просто никто не пойдет. На работе муниципального врача это не так сильно сказывается: поток пациентов там всё равно бесконечный.

Мало времени на личное

Если брать полную ставку участкового терапевта, то работа будет съедать большее количество твоего времени. Тут врачу нужно самому выбрать, будет он на участке, пойдет на полставки в стационар или будет работать на онлайн-платформах. У меня такой опыт есть.

В декрете я начала давать онлайн-консультации на нескольких платформах, сейчас уже третий год, как я работаю и в онлайне. Это позволило мне не выходить раньше времени из декрета.