Кошмар в ночь на Рождество: в Ярославской области в пожаре погибли трое детей. Хроника

Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в связи с гибелью трех детей при пожаре в Борисоглебском районе.



— В обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. Следствие намерено проверить и дать уголовно-правовую оценку на предмет халатности действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, а также тех, в чьем ведении находится исполнение требований законодательства о пожарной безопасности, — рассказали в Следственном комитете.

