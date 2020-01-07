Кошмар в ночь на Рождество: в Ярославской области в пожаре погибли трое детей. Хроника

Правительство Ярославской области и администрация района прорабатывают вопрос по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим. Организована психологическая помощь родственникам.
Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в связи с гибелью трех детей при пожаре в Борисоглебском районе.
— В обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. Следствие намерено проверить и дать уголовно-правовую оценку на предмет халатности действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, а также тех, в чьем ведении находится исполнение требований законодательства о пожарной безопасности, — рассказали в Следственном комитете.
Видео с места
Видео с места трагедии (и ещё фото).
Состояние родителей
Медики рассказали о состоянии родителей погибших детей. Удалось спасти 41-летнего мужчину и 38-летнюю женщину.
— У мужа и жены состояние средней тяжести, ожоги тела и верхних дыхательных путей. Сейчас их готовят к переводу из ЦРБ в больницу имени Соловьева, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.
Фото с места трагедии.