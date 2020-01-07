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Происшествия В пожаре погибли дети Онлайн-трансляция

Кошмар в ночь на Рождество: в Ярославской области в пожаре погибли трое детей. Хроника

Вся оперативная информация о трагедии — в нашей хронике

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Родители потеряли трёх детей...

Родители потеряли трёх детей...

Страшная трагедия в рождественскую ночь в Ярославской области: в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области в деревянном доме вспыхнул огонь. В пожаре погибли трое детей — девочки 5 и 11 лет и 8-летний мальчик. Родители с ожогами попали в больницу. Вся оперативная информация о ЧП — в нашей хронике.

Правительство Ярославской области и администрация района прорабатывают вопрос по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим. Организована психологическая помощь родственникам.

Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в связи с гибелью трех детей при пожаре в Борисоглебском районе.

— В обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. Следствие намерено проверить и дать уголовно-правовую оценку на предмет халатности действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, а также тех, в чьем ведении находится исполнение требований законодательства о пожарной безопасности, — рассказали в Следственном комитете.

Стали известны новые подробности. Родителям погибших детей успели помочь выбраться соседи.

Видео с места

Видео с места трагедии (и ещё фото).

Состояние родителей

Медики рассказали о состоянии родителей погибших детей. Удалось спасти 41-летнего мужчину и 38-летнюю женщину

— У мужа и жены состояние средней тяжести, ожоги тела и верхних дыхательных путей. Сейчас их готовят к переводу из ЦРБ в больницу имени Соловьева, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Фото с места  трагедии.

Если вы знаете что-то об этом пожаре, свяжитесь с редакцией:
нам можно написать в мессенджеры: 89106621773 (WhatsApp, Telegram, Viber), в личку группы 76.RU Вконтакте или на почту: 76@rugion.ru

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ЧПпожарпогибли дети
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