«Здесь всё видно»: появилось видео, как в Ярославле в День города снаряд от салюта прилетел в людей

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ЧП произошло во время салюта на Тверицкой набережной
Фото: читатель 76.RU
Сегодня в Ярославле на общегородской планёрке заместитель мэра по социальной политике Елена Новик отчиталась о том, как прошёл День города.
— Всё прошло в штатном режиме. И всё, что мы полагали, всё было сделано. Праздник посетило около 55 тысяч жителей и гостей города. Нештатных ситуаций не было.
— В соцсетях появилась информация, что женщина пострадала во время салюта, — вмешался в отчёт о прекрасном празднике глава города Владимир Волков. — Прошу разобраться. Если было заявление в полицию...
— В областном управлении МВД сообщили, что на месте того якобы происшествия наряд полиции дежурил, никаких обращений в их адрес не было, скорая помощь на место также не выезжала и обращений в больницы тоже не было, — стала докладывать о проделанной работе Новик. — Точку установки баржи, с которой пускают салют, определяет дирекция речного судоходства, которая находится в Нижнем Новгороде. Только они могут сказать, где и как можно запускать салют.
— Надо разобраться и учесть на будущее, — дал команду мэр.
Кроме чиновников ситуацией заинтересовались следователи. Специалисты СУ СКР по Ярославской области сейчас разбираются в случившемся.
Тем временем инцидент во время салюта снял на видео читатель 76.RU.
— На кадрах видно, как неразорвавшийся снаряд летит в людей, — написал автор видео в редакционную почту.
ЧП произошло 25 мая вечером. По словам мужа пострадавшей, неразорвавшийся снаряд от салюта прилетел в голову девушке, которая смотрела на фейерверк на Тверицкой набережной.
— Я во время салюта чуть не потерял жену, — сообщил супруг пострадавшей. — Отделались сотрясением мозга и сожжёнными волосами. А если бы мы не сидели, а стояли или лежали, чем бы это всё могло закончиться.
Врачи травматологического отделения больницы имени Соловьёва подтвердили журналисту 76.RU факт обращения девушки за медицинской помощью.