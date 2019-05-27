«Здесь всё видно»: появилось видео, как в Ярославле в День города снаряд от салюта прилетел в людей

Сегодня в Ярославле на общегородской планёрке заместитель мэра по социальной политике Елена Новик отчиталась о том, как прошёл День города.



— Всё прошло в штатном режиме. И всё, что мы полагали, всё было сделано. Праздник посетило около 55 тысяч жителей и гостей города. Нештатных ситуаций не было.



— В соцсетях появилась информация, что женщина пострадала во время салюта, — вмешался в отчёт о прекрасном празднике глава города Владимир Волков. — Прошу разобраться. Если было заявление в полицию...

