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Происшествия
День города 2019 в Ярославле

«Я чуть не потерял жену»: в Ярославле в День города снаряд салюта прилетел девушке в голову

Стало известно, в каком состоянии сейчас находится пострадавшая

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ЧП произошло во время салюта на Тверицкой набережной

Фото: читатель 76.RU

В Ярославле вчерашний салют в честь Дня города едва не закончился большой трагедией. Молодой девушке, которая в этот момент наблюдала за красивыми яркими шарами в небе с Тверицкого пляжа, в голову прилетел неразорвавшийся снаряд от фейерверка.

— Я во время салюта чуть не потерял жену, — сообщил супруг пострадавшей. — Отделались сотрясением мозга и сожжёнными волосами. А если бы мы не сидели, а стояли или лежали, чем бы это всё могло закончиться.

Врачи травматологического отделения больницы имени Соловьёва подтвердили факт обращения девушки за медицинской помощью.

— В прошлом году там было то же самое, — отметила жительница Ярославля Екатерина Комарова. — В меня и двухлетнюю дочь попали части снаряда, на нас загорелась одежда. Слава богу, обошлось без телесных повреждений.

Сейчас девушка лечится, а её муж ищет свидетелей происшествия. Если вы были рядом или ЧП попало на камеру вашего регистратора, напишите в редакцию 76.RU по электронной почте: kontuev@corp.76.ru или позвоните нам по телефону: +7 905 133-55-11.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
26 мая 2019 в 20:32

безрассудно ходить на подобные мероприятия с маленькими детьми. это толпа, там может произойти что угодно.