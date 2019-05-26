«Я чуть не потерял жену»: в Ярославле в День города снаряд салюта прилетел девушке в голову

В Ярославле вчерашний салют в честь Дня города едва не закончился большой трагедией. Молодой девушке, которая в этот момент наблюдала за красивыми яркими шарами в небе с Тверицкого пляжа, в голову прилетел неразорвавшийся снаряд от фейерверка.
— Я во время салюта чуть не потерял жену, — сообщил супруг пострадавшей. — Отделались сотрясением мозга и сожжёнными волосами. А если бы мы не сидели, а стояли или лежали, чем бы это всё могло закончиться.
Врачи травматологического отделения больницы имени Соловьёва подтвердили факт обращения девушки за медицинской помощью.
— В прошлом году там было то же самое, — отметила жительница Ярославля Екатерина Комарова. — В меня и двухлетнюю дочь попали части снаряда, на нас загорелась одежда. Слава богу, обошлось без телесных повреждений.
Сейчас девушка лечится, а её муж ищет свидетелей происшествия. Если вы были рядом или ЧП попало на камеру вашего регистратора, напишите в редакцию 76.RU по электронной почте: kontuev@corp.76.ru или позвоните нам по телефону: +7 905 133-55-11.