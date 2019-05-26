«Я чуть не потерял жену»: в Ярославле в День города снаряд салюта прилетел девушке в голову

В Ярославле вчерашний салют в честь Дня города едва не закончился большой трагедией. Молодой девушке, которая в этот момент наблюдала за красивыми яркими шарами в небе с Тверицкого пляжа, в голову прилетел неразорвавшийся снаряд от фейерверка.



— Я во время салюта чуть не потерял жену, — сообщил супруг пострадавшей. — Отделались сотрясением мозга и сожжёнными волосами. А если бы мы не сидели, а стояли или лежали, чем бы это всё могло закончиться.

Врачи травматологического отделения больницы имени Соловьёва подтвердили факт обращения девушки за медицинской помощью.