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Происшествия
Массовая эвакуация

Вокзал Ярославль-Главный проверяют сапёры: как сообщения об угрозе повлияли на расписание поездов

Что творится в зданиях, куда поступили сообщения о минировании

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Пассажиров вывели из здания вокзала на улицу

Фото: Елена Вахрушева

По Ярославлю прокатилась новая волна угроз о минировании зданий. Сообщения поступили на автовокзал, в аэропорт Туношна, торговые центры «Альтаир», «Шоколад» и «Рио» на Тутаевском шоссе и железнодорожный вокзал Ярославль-Главный. В СЖД рассказали, как инцидент повлиял на движение поездов.

— Был поезд № 16, он ушёл по расписанию. Пока больше пассажирских поездов не было. Правоохранители проводят обследование здания.

Тем не менее полицейские говорят, что работы много и задержка поездов, похоже, неизбежна.

— У меня сын не может уехать с автостанции у Ярославля-Главного, — рассказала читательница 76.RU Анна Захарова. — Звонил, говорит, что вроде ложная тревога.

О том, что творится на вокзале и в других зданиях, куда поступили угрозы, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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