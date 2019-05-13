Вокзал Ярославль-Главный проверяют сапёры: как сообщения об угрозе повлияли на расписание поездов

По Ярославлю прокатилась новая волна угроз о минировании зданий. Сообщения поступили на автовокзал, в аэропорт Туношна, торговые центры «Альтаир», «Шоколад» и «Рио» на Тутаевском шоссе и железнодорожный вокзал Ярославль-Главный. В СЖД рассказали, как инцидент повлиял на движение поездов.



— Был поезд № 16, он ушёл по расписанию. Пока больше пассажирских поездов не было. Правоохранители проводят обследование здания.

Тем не менее полицейские говорят, что работы много и задержка поездов, похоже, неизбежна.