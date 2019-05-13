Вокзал Ярославль-Главный проверяют сапёры: как сообщения об угрозе повлияли на расписание поездов

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Что творится в зданиях, куда поступили сообщения о минировании
Пассажиров вывели из здания вокзала на улицу
По Ярославлю прокатилась новая волна угроз о минировании зданий. Сообщения поступили на автовокзал, в аэропорт Туношна, торговые центры «Альтаир», «Шоколад» и «Рио» на Тутаевском шоссе и железнодорожный вокзал Ярославль-Главный. В СЖД рассказали, как инцидент повлиял на движение поездов.
— Был поезд № 16, он ушёл по расписанию. Пока больше пассажирских поездов не было. Правоохранители проводят обследование здания.
Тем не менее полицейские говорят, что работы много и задержка поездов, похоже, неизбежна.
— У меня сын не может уехать с автостанции у Ярославля-Главного, — рассказала читательница 76.RU Анна Захарова. — Звонил, говорит, что вроде ложная тревога.
О том, что творится на вокзале и в других зданиях, куда поступили угрозы, читайте в нашей онлайн-трансляции.