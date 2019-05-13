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Происшествия
Массовая эвакуация
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Волна угроз: в Ярославле поступают сообщения о минировании вокзалов и торговых центров

Первые подробности

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Здание проверяют

Фото: Александра Савельева

В Ярославле поступило сообщение о минировании вокзала «Ярославль-Главный».

- Сообщили только что. Здание проверяют, - уточнил источник 76.RU.

По предварительной информации, сообщение ложное.

Похожий вызов только что поступил в «Рио» на Тутаевском шоссе.

Сегодня волна звонков с угрозами прокатилась также по торговым центрам в Волгограде и в Тюмени.

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УМВД по Ярославской области: 

- Все объекты проверены, опасных предметов не обнаружено.

Завершаем нашу трансляцию.

У «Рио» пожарная машина ещё стоит, но людей на улице уже нет/

Фото: Елена Вахрушева

На месте работают спецслужбы.

В Альтаире в 15:45 сработала сигнализация, минут через 5 приехали спецслужбы. Сейчас они работают внутри. Из разговора людей на улице:
- Что случилось? - спрашивает подошедшая женщина
- Да дурака валяют, - отвечает мужчина.

Фото: Елена Вахрушева

Женщина сокрушается.
- Говорят, что не раньше, чем через час-полтора откроют. Выбралась в кой это веки и вот повезло....

На улице много людей стоит, никто не нервничает.

Фото: Елена Вахрушева

Так сейчас выглядит площадка перед торговым центром на Тутаевском.

Фото: Елена Вахроушева

Фото: Елена Вахроушева

Стало известно, что сейчас творится на вокзале "Ярославль-Главный" и где находятся пассажиры.

- В РИО минут 20 назад сработала тревога. Работники говорят, что всего за пару минут в ТЦ никого не осталось, - сообщает с места корреспондент 76.RU Елена Вахрушева.

Фото: Елена Вахрушева

- Сын на Главном, уехать не может, - сообщает подписчица 76.RU Анна Захарова.

Эвакуация в «Альтаире». Фото - паблик «Жесть Ярославль» Вконтакте.

Фото: «Жесть Ярославль»

Отработано пока только то здание, вся остальная территория пока нет. Полицейские говорят, что скорее всего будет задержка поездов.

В управлении СЖД сообщили, что сбоя в движении поездов из-за инцидента не возникло:

- Был поезд №16, он ушёл по расписанию. Пока больше пассажирских поездов не было. Правоохранители проводят обследования здания. 

Сейчас открыли старое здание, там все чисто. Работников и пассажиров пустили внутрь старого здания вокзала.

Фото: Елена Вахрушева

Ближайший проезд к вокзалу загородила пожарная машина.

Фото: Елена Вахрушева

Людей эвакуировали, все сидят у фонтанов.
Здание огородили сигнальной лентой, дежурит скорая, на месте работает полиция.

Фото: Елена Вахрушева

Фото: Елена Вахрушева

- Все выезды были по запросу УМВД по Ярославской области, - уточнили в МЧС.

На данный момент известно о том, что вызовы поступали на автовокзал, вокзал «Ярославль-Главный», в аэропорт Туношна, торговые центры  «Альтаир», «Шоколад» и «Рио» на Тутаевском шоссе. Об этом рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

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ТЕГИ

волна эвакуацийминирование

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КОММЕНТАРИИ (4)

Консерватор
13 май 2019 в 15:22

И Шоколад на Московском