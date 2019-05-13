Волна угроз: в Ярославле поступают сообщения о минировании вокзалов и торговых центров

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Первые подробности
Здание проверяют
В Ярославле поступило сообщение о минировании вокзала «Ярославль-Главный».
- Сообщили только что. Здание проверяют, - уточнил источник 76.RU.
По предварительной информации, сообщение ложное.
Похожий вызов только что поступил в «Рио» на Тутаевском шоссе.
Сегодня волна звонков с угрозами прокатилась также по торговым центрам в Волгограде и в Тюмени.
УМВД по Ярославской области:
- Все объекты проверены, опасных предметов не обнаружено.
Завершаем нашу трансляцию.
У «Рио» пожарная машина ещё стоит, но людей на улице уже нет/
На месте работают спецслужбы.
В Альтаире в 15:45 сработала сигнализация, минут через 5 приехали спецслужбы. Сейчас они работают внутри. Из разговора людей на улице:
- Что случилось? - спрашивает подошедшая женщина
- Да дурака валяют, - отвечает мужчина.
Женщина сокрушается.
- Говорят, что не раньше, чем через час-полтора откроют. Выбралась в кой это веки и вот повезло....
На улице много людей стоит, никто не нервничает.
Так сейчас выглядит площадка перед торговым центром на Тутаевском.
- В РИО минут 20 назад сработала тревога. Работники говорят, что всего за пару минут в ТЦ никого не осталось, - сообщает с места корреспондент 76.RU Елена Вахрушева.
- Сын на Главном, уехать не может, - сообщает подписчица 76.RU Анна Захарова.
Отработано пока только то здание, вся остальная территория пока нет. Полицейские говорят, что скорее всего будет задержка поездов.
В управлении СЖД сообщили, что сбоя в движении поездов из-за инцидента не возникло:
- Был поезд №16, он ушёл по расписанию. Пока больше пассажирских поездов не было. Правоохранители проводят обследования здания.
Сейчас открыли старое здание, там все чисто. Работников и пассажиров пустили внутрь старого здания вокзала.
Ближайший проезд к вокзалу загородила пожарная машина.
Людей эвакуировали, все сидят у фонтанов.
Здание огородили сигнальной лентой, дежурит скорая, на месте работает полиция.
- Все выезды были по запросу УМВД по Ярославской области, - уточнили в МЧС.
На данный момент известно о том, что вызовы поступали на автовокзал, вокзал «Ярославль-Главный», в аэропорт Туношна, торговые центры «Альтаир», «Шоколад» и «Рио» на Тутаевском шоссе. Об этом рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.