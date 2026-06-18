Десятки беспилотников атаковали Москву и область, дроны влетели в нефтезавод и «Садовод»: онлайн

В столичных аэропортах задержано и отменено более сотни рейсов. В Шереметьево отменено 47 рейсов и еще 64 задержаны, во Внуково отменили девять рейсов, задержаны еще 43.

Из аэропорта Домодедово задерживается вылет 21 рейса, еще два — отменены. Из Жуковского с опозданием вылетит шесть самолетов.