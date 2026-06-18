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Происшествия Онлайн-трансляция Десятки беспилотников атаковали Москву и область, дроны влетели в нефтезавод и «Садовод»: онлайн

Десятки беспилотников атаковали Москву и область, дроны влетели в нефтезавод и «Садовод»: онлайн

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Десятки беспилотников атаковали Москву и область, дроны влетели в нефтезавод и «Садовод»: онлайн | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUДесятки беспилотников атаковали Москву и область, дроны влетели в нефтезавод и «Садовод»: онлайн | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Беспилотники массово атаковали Москву. На данный момент над столицей уничтожены 43 БПЛА. В Подмосковье пострадала женщина. Мы собираем главное в этой онлайн-трансляции.

Арина Майорова

На 16-м километре МКАД который проходит рядом с МНПЗ, движение свободное, сообщили в дептрансе. Трафик соответствует пиковым нагружкам.

«На месте работают машины оперативных служб. Призываем водителей не создавать помех движению, не тормозить и не останавливаться в потоке», — говорится в сообщении.

Источник: Дептранс. Оперативно / T.meИсточник: Дептранс. Оперативно / T.me
Источник:

Дептранс. Оперативно / T.me

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Арина Майорова

Движение восстановлено на внешней стороне 19 км МКАД и внешней стороне 25 км МКАД, — дептранс.

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Арина Майорова

В столичных аэропортах задержано и отменено более сотни рейсов. В Шереметьево отменено 47 рейсов и еще 64 задержаны, во Внуково отменили девять рейсов, задержаны еще 43.

Из аэропорта Домодедово задерживается вылет 21 рейса, еще два — отменены. Из Жуковского с опозданием вылетит шесть самолетов.

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Арина Майорова

В Telegram-канале «Аэрофлота» сообщили, что авиакомпания продолжает обслуживать пассажиров, чьи рейсы отменили или задержали из-за атаки беспилотников.

Пассажиров отмененных рейсов попросили не приезжать в аэропорты, так как возврат билетов или переоформление можно оформить дистанционно и не создавать очереди у стоек в терминалах.

«В базовом аэропорту Шереметьево службы авиакомпании работают в усиленном режиме, оказывая информационную и сервисную поддержку пассажирам <…> С пассажирами рейсов, направленных на запасные аэродромы, обеспечивается постоянное взаимодействие и работа на местах представительствами авиакомпании», — говорится в сообщении.

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Арина Майорова

Еще 14 БПЛА сбили на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин.

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Арина Майорова

Аэропорты снова закрыты

В аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский снова ввели ограничения на вылет и прием рейсов, сообщает Росавиация.

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Арина Майорова

Аэропорт Внуково снова частично закрыт, сообщили в Росавиации. Рейсы вылетают и приземляются по согласованию, из-за этого возможны задержки.

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Арина Майорова

Маршруты автобусов временно изменены в районе Капотня.

  • 436 идут по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте;

  • с394 идут по МКАД с разворотом на 15 километре МКАД, без заезда на улицу Верхние Поля;

  • с744 идут по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк;

  • 739к идут по МКАД с разворотом на Новоегорьевском шоссе;

  • 739в разворачиваются на улице Энергетиков.

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Арина Майорова

Торговый центр «МЕГА Белая Дача» временно закрыт, об этом администрация сообщила в официальном Telegram-канале. Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о попадании обломков БПЛА на кровлю торгового центра, произошло возгорание.

Источник: MSK1.RUИсточник: MSK1.RU
Источник:

MSK1.RU

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Арина Майорова

Рядом с ТЦ «МЕГА Белая Дача» на МКАД образовалась пробка из-за перекрытий. Некоторые водители и пассажиры выходят из машин, чтобы посмотреть на поднимающийся от завода дым. Оттуда их разворачивают сотрудники полиции. Некоторые наблюдают за происходящим с парковки торгового центра.

Съезд в сторону «Садовода» по Новоегорьевскому шоссе закрыт, дорогу перекрывает машина ЦОДД, а движение регулируют сотрудники дорожного патруля.

Источник: MSK1.RUИсточник: MSK1.RU
Источник: MSK1.RUИсточник: MSK1.RU
Источник: MSK1.RUИсточник: MSK1.RU
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Источник: MSK1.RUИсточник: MSK1.RU
Источник: MSK1.RUИсточник: MSK1.RU
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Арина Майорова

На МКАД закрыто для движения несколько участков, сообщили в дептрансе. Автомобильное движение частично ограничено на внешней стороне 19-го километра (рядом с ТЦ «Южные ворота»), внутренней стороне 11-го км (съезд на Волгоградский проспект) и внешней стороне 25-го км (около Шипиловского проезда).

Также движение перекрыто на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля иво 2-м Капоткинском проезде.

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Арина Майорова

Над торговым центром «Садовод» поднимается густой дым, сообщает читатель MSK1.RU. Пожар на территории тушат при помощи вертолетов.

Источник: MSK1.RUИсточник: MSK1.RU
Источник:

MSK1.RU

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Арина Майорова

Куда сообщить, если вы увидели БПЛА

Если вы увидели БПЛА или услышали характерные звуки, незамедлительно сообщайте по номеру 112, также вызовы принимают дежурные службы по номеру 102. Нужно будет сообщить точное место и ориентиры на местности и время, когда вы заметили беспилотник.

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Арина Майорова

В общей сложности на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников, сообщил Сергей Собянин.

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Комментарии
2
Гость
13 минут
Движуха активно перемещается из Киева, который мы практически окружили и потом позорно отошли, к нам во все возрастающих масштабах. Но мы по-прежнему гуманизируем.
Гость
7 минут
Полная ж... Это только начало, т.к. Зеленский обещал нам зиму как у них была, без отопления и электричества.
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