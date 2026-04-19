«Продавали одежду и обувь»: в Ярославской области сгорел популярный торговый павильон

В центре Рыбинска случился пожар Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинске вспыхнул торговый павильон. Возгорание произошло 18 апреля в 20:24 на улице Кирова, 3.

На место отправили 13 спасателей и 4 спецмашины. С огнем боролись полтора часа — в 22:05 пожар ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

Огонь охватил торговый павильон в Рыбинске Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

«В результате пожара поврежден неэксплуатируемый торговый павильон на площади 100 квадратных метров», — сообщили в МЧС Ярославской области.

Как рассказал читатель 76.RU Алексей, торговый павильон находится на территории Гостиного двора. От него уже «мало что осталось», а вот павильоны продолжали работать.

В павильоне бушевало пламя Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com Люди столпились вокруг пожара Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

«Здесь продавали одежду и обувь. Помню, были магазин электроники и центр выдачи " Сундучок " », — поделился Алексей.