«Продавали одежду и обувь»: в Ярославской области сгорел популярный торговый павильон

В Рыбинске вспыхнул торговый павильон. Возгорание произошло 18 апреля в 20:24 на улице Кирова, 3.
На место отправили 13 спасателей и 4 спецмашины. С огнем боролись полтора часа — в 22:05 пожар ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.
«В результате пожара поврежден неэксплуатируемый торговый павильон на площади 100 квадратных метров», — сообщили в МЧС Ярославской области.
Как рассказал читатель 76.RU Алексей, торговый павильон находится на территории Гостиного двора. От него уже «мало что осталось», а вот павильоны продолжали работать.
«Здесь продавали одежду и обувь. Помню, были магазин электроники и центр выдачи
Ранее в Ярославской области вспыхнул пожар в лесу Большесельского округа, недалеко от деревни Паршево. О ЧП, которое произошло 16 апреля, сообщил глава округа Алексей Шутов. По его словам, пожар произошел по вине арендатора лесного участка.