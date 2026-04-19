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Происшествия «Продавали одежду и обувь»: в Ярославской области сгорел популярный торговый павильон

«Продавали одежду и обувь»: в Ярославской области сгорел популярный торговый павильон

Читатель 76.RU рассказал, что было на этом месте

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В центре Рыбинска случился пожар | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comВ центре Рыбинска случился пожар | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В центре Рыбинска случился пожар

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинске вспыхнул торговый павильон. Возгорание произошло 18 апреля в 20:24 на улице Кирова, 3.

На место отправили 13 спасателей и 4 спецмашины. С огнем боролись полтора часа — в 22:05 пожар ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

Огонь охватил торговый павильон в Рыбинске

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

«В результате пожара поврежден неэксплуатируемый торговый павильон на площади 100 квадратных метров», — сообщили в МЧС Ярославской области.

Как рассказал читатель 76.RU Алексей, торговый павильон находится на территории Гостиного двора. От него уже «мало что осталось», а вот павильоны продолжали работать.

В павильоне бушевало пламя | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comВ павильоне бушевало пламя | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В павильоне бушевало пламя

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Люди столпились вокруг пожара | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comЛюди столпились вокруг пожара | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Люди столпились вокруг пожара

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

«Здесь продавали одежду и обувь. Помню, были магазин электроники и центр выдачи "Сундучок"», — поделился Алексей.

Ранее в Ярославской области вспыхнул пожар в лесу Большесельского округа, недалеко от деревни Паршево. О ЧП, которое произошло 16 апреля, сообщил глава округа Алексей Шутов. По его словам, пожар произошел по вине арендатора лесного участка.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пожар Торговый павильон Рыбинск
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Комментарии
3
Гость
19 апреля, 16:47
Настолько популярный , что 2 года бомжами используется как ночлежка ..
Гость
19 апреля, 15:29
Настолько популярен, что никто названия не знает, что там было
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Гость
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