Чтобы сократить риски заражения на фоне пандемии коронавируса, российское правительство разрешило до 1 января 2021 года не поверять бытовые счетчики, даже если срок поверки уже истек. При этом неустойка взыскиваться не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.



Ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг, а штрафы и пени взыскиваться не будут. Росстандарт и Росаккредитация уже направили соответствующие разъяснения организациям, имеющим право проводить поверку счетчиков.

