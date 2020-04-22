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Все, кто придут к вам с поверкой счетчиков до конца года, — мошенники

Все, кто придут к вам с поверкой счетчиков до конца года, — мошенники

Чтобы сократить риски заражения на фоне пандемии коронавируса, российское правительство разрешило до 1 января 2021 года не поверять бытовые счетчики, даже если срок поверки уже истек. При этом неустойка взыскиваться не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

Ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг, а штрафы и пени взыскиваться не будут. Росстандарт и Росаккредитация уже направили соответствующие разъяснения организациям, имеющим право проводить поверку счетчиков.

Если у вас возникнут проблемы с поверкой счетчиков и оплатой неустойки, ссылайтесь на постановление правительства РФ от 2 апреля 2020 года об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Именно оно регулирует изменения.

При этом Росстандарт и Росаккредитация напоминают, что услуги по поверке счетчиков могут предлагать мошенники. Будьте внимательны и имейте ввиду, что вся информация об обязательной поверке до конца 2020 года — ложь.

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