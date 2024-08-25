Как с курорта вернулся: косметолог назвал четыре способа сохранить ваш загар

Получить красивый загар можно даже в редко балующем солнечными днями Екатеринбурге Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Ну-ка, что выдает отпускников? Правильно, тут и думать нечего: загар. Красивый и ровный бронзовый оттенок кожи вызывает восхищенные или завистливые взгляды окружающих. Ну а того, кому он принадлежит, чаще всего распирает от гордости. Вот только недолго, потому что из шоколадки быстро превращается, ну, скажем, в мороженое. О том, что надо делать для того, чтобы загар держался подольше, Доктору Питеру рассказал дерматовенеролог.

В странах Юго-Восточной Азии загар считается признаком бедняков, а белоснежная кожа — символ красоты и богатства. В России, как и во многих других странах, легкий загар — признак здоровья.



К сожалению, осенью шоколадный оттенок, если получен летом, как правило, «смывается». Можно, конечно, поддерживать загар в солярии, но врачи давно отговаривают от этого метода. Помимо преждевременного старения, частые походы в солярий грозят такими страшными заболеваниями, как меланома и рак груди.



Между тем существует несколько способов, как сохранить загар без вреда для здоровья. Об этом рассказывает дерматовенеролог Борис Мирошниченко.

Борис Мирошниченко — дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, филиал Кутузовский, косметолог

Эх, сохранить бы загар! Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Используйте пролонгаторы загара

Пролонгаторы загара — это средства, которые закрепляют свежеполученную пигментацию кожи. Обычно это кремы с пометкой «после загара» или after sun.



— Не стоит пренебрегать косметическими пролонгаторами загара. Эти средства содержат витамины С и Е, которые стимулируют выработку меланина, — отмечает Борис Мирошниченко. — Но не забывайте, что такие кремы и лосьоны могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение. Поэтому перед покупкой стоит проконсультироваться с врачом.

Не пренебрегайте пролонгаторами загара Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Тщательно увлажняйте кожу

По словам эксперта, увлажнение кожи играет ключевую роль в сохранении загара.



— Хорошее увлажнение поможет снизить шелушение и замедлить отмирание чешуек кожи, поэтому обязательно используйте увлажняющие кремы, — советует Борис Мирошниченко.



Кроме того, чтобы кожа была более увлажненной, нужно пить больше воды.

Не увлекайтесь скрабами и мочалками

Используйте щадящие гели для душа.



— Абразивы не только счищают ороговевшие участки кожи, но и могут привести к шелушению. Из-за этого загар уйдет быстрее, ведь кожный покров будет обновляться, — говорит врач.

Пользоваться полотенцем тоже стоит аккуратнее. Усиленные обтирания быстро «счистят» весь загар. Поэтому лучше промокнуть кожу полотенцем без особого давления.



Кроме того, загар убивают тоники и другие средства с гликолевой и салициловой кислотами, кремы для удаления волос и воск для эпиляции.



Откажитесь от горячего душа

— Горячая вода распаривает кожу и ускоряет процесс отделения ороговевших чешуек, из-за чего опять же кожа будет быстрее терять темный оттенок, — объясняет Борис Мирошниченко.

Так что от горячей ванны и бани тоже лучше пока отказаться. Если хотите сохранить загар, принимайте прохладный душ.

Не забывайте про витамин D

Не забывайте про витамины Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Загар способствует и выработке важного для организма витамина D. Ранее мы рассказывали о том, что делать, если его в организме не хватает. Безусловно, помогают восполнить его солнечные ванны, но в некоторых регионах солнце — редкий гость.



Немаловажно помнить и о том, что интенсивное воздействие лучей на кожу может стать причиной преждевременного старения или рака. Врачи советуют с 10 до 15 часов использовать солнцезащитные кремы и лосьоны.

Продуктов, в которых содержится природный витамин D, не так много. Это печень трески, тунец и лосось, говяжья печень, яичный желток, сыр и некоторые грибы: лисички, белые, сморчки. Иногда производители добавляют витамин D в детские каши, сухие завтраки, соки и молочные продукты.