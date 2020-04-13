Разрешили работать всем организациям соцобслуживания. Ситуация по коронавирусу в Ярославле онлайн

Сегодня у наших коллег из «Фонтанки» стартует онлайн-марафон #минусвирус в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. С 12:00 мск и до последнего аккорда выступают Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Zero People, Ольга Арефьева, «Несчастный случай» и многие другие.
Вы услышите не только голоса и слова поддержки от музыкантов, адресованные врачам и всем тем, на чьей жизни сказался коронавирус, но и выступления актеров, спортсменов, художников, представителей бизнеса, поддержавших медучреждения, и, конечно, самих медиков. Присоединяйтесь к марафону по этой ссылке. Начало в 12:00 мск.
У 52 пациентов закрытой на карантин больницы в Уфе подтвердился коронавирус. У всех диагностирована пневмония, 6 человек лежат в реанимации.
Сейчас в больнице находятся 700 медработников и столько же пациентов. В выходные СК начал доследственную проверку: следователи намерены выяснить, из-за кого могли заразиться десятки человек.
Краткий обзор последних новостей:
- В выходные в Ярославской области вдвое увеличилось число заболевших: +14 случаев коронавируса. Общее число заболевших за всё время — 27.
- Из-за пациента с коронавирусом закрыли отделение больницы, у врачей взяли тесты и отправили на домашний больничный.
- Губернатор подписал постановление со списком организаций, которым можно работать в апреле. В основном это организации социального обслуживания.
- Также глава региона обратился к жителям, объяснив, почему одним разрешает работать, а другим нет, при этом карантин не вводит.
- И хорошая новость: вылечились шесть человек, заразившихся коронавирусом.
Лето всё ближе, а шутки про то, что после карантина будет сложно пройти в дверной проем, становятся реальностью. Вместе с красоткой фитнес-тренером Алиной Насыровой разбираемся, какие упражнения помогут держать себя в форме во время изоляции.