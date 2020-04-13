Разрешили работать всем организациям соцобслуживания. Ситуация по коронавирусу в Ярославле онлайн

Хорошего понедельника, друзья!

Каждый день мы ведём хронику, где в оперативном режиме собираем всю информацию о распространении коронавирусной инфекции по России и Ярославской области. А также рассказываем о мерах в связи с пандемией.

Берегите себя, сидите дома и узнавайте всё из нашей онлайн-трансляции.

