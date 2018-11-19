Рэпер Мот очень популярен среди молодёжи

Стало известно имя главной звезды новогодней ночи в Ярославле. К нам едет рэпер Мот. Певец сейчас очень популярен среди молодёжи.

Реальное имя 28-летнего певца Матвей Мельников. Он прославился лирическими композициями о любви «Будь моей женой», «До мурашек», «Ты рядом», а также модными трэками «Мама, я в Дубае». Рэпер выступит на Советской площади, где пройдёт главная ёлка Ярославля. Также в новогоднюю ночь для ярославцев выступит шоу-квартет «Республика», которое славится исполнением каверов.

Советская площадь в этом году будет снова наполнена праздником, который начнётся новогодней ярмаркой за неделю до главной ночи года.