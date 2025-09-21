Сушат белье под окнами новостройки: бродим по району Ярославля, где бараки соседствуют с высоткой

Ярославль растет, строятся новые дома и даже целые кварталы. Но не редко под окнами новостроек стоят советские дома, которые выглядят ровно наоборот: фасады сыпятся, крыша течет, все исписано вандалами.
В сюжете «Ну и дыра!» мы показываем контрастные уголки Ярославля, которые остаются незамеченными. В прошлых выпусках рубрики мы показывали окраину города, где бараки стоят вперемешку с новостройками, изнанку центра Ярославля и район, где избы доживают век под окнами высоток.
В этом фоторепортаже гуляем по улице Закгейма в Красноперекопском районе, во дворах которой сушат белье в тени новостройки.