Сушат белье под окнами новостройки: бродим по району Ярославля, где бараки соседствуют с высоткой

Сушат белье под окнами новостройки: бродим по району Ярославля, где бараки соседствуют с высоткой

«Ну и дыра!» на Закгейма

472
«Ну и дыра!» в Красноперекопском районе Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Ну и дыра!» в Красноперекопском районе Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль растет, строятся новые дома и даже целые кварталы. Но не редко под окнами новостроек стоят советские дома, которые выглядят ровно наоборот: фасады сыпятся, крыша течет, все исписано вандалами.

В сюжете «Ну и дыра!» мы показываем контрастные уголки Ярославля, которые остаются незамеченными. В прошлых выпусках рубрики мы показывали окраину города, где бараки стоят вперемешку с новостройками, изнанку центра Ярославля и район, где избы доживают век под окнами высоток.

В этом фоторепортаже гуляем по улице Закгейма в Красноперекопском районе, во дворах которой сушат белье в тени новостройки.

Дома не в самом лучшем виде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дома не в самом лучшем виде

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Плесень окружила дверь подъезда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плесень окружила дверь подъезда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой-никакой, но забор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой-никакой, но забор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Что это? Замена диско-шару? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что это? Замена диско-шару?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вблизи двухэтажных домов возвели новостройку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вблизи двухэтажных домов возвели новостройку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дома такого плана есть во многих частях города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дома такого плана есть во многих частях города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Котики привносят уют во дворы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Котики привносят уют во дворы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фасад медленно осыпается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фасад медленно осыпается

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом и так выглядит потрепанным, а вандалы делают еще хуже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом и так выглядит потрепанным, а вандалы делают еще хуже

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из домов отремонтирован и будто светится | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из домов отремонтирован и будто светится

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Придомовая территория украшена клумбами из покрышек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Придомовая территория украшена клумбами из покрышек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Котику сделали подъем и отдельный вход домой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Котику сделали подъем и отдельный вход домой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером солнце не попадает во двор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером солнце не попадает во двор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Крыша сделана, но фасады выглядят ужасно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Крыша сделана, но фасады выглядят ужасно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Ну и дыра Районы города
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
15 минут
Где он увидел бараки? Это обычные двухэтажные дома-сталинки. Если их покрасить и привести в порядок, многие будут прилично выглядеть и долго простоят. А вот высотка рядом через 20 лет начнёт сыпаться.
Гость
19 минут
лол, кировский - бараки соседствуют, фрунзенский - соседствуют, красноперекопский - соседствуют, дзержинский - та же фигня, заволжский - и там такое есть. поржал в общем с заголовка.
Читать все комментарии
