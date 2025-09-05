Стала известна программа памятных мероприятий в годовщину крушения «Локомотива» в Ярославле

В «Локомотиве» озвучили программу памятных мероприятий 7 сентября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В воскресенье, 7 сентября, в Ярославле пройдут памятные мероприятия в годовщину трагедии «Локомотива» . В этом сезоне у команды не запланировано матчей в день авиакатастрофы. Программу озвучили 76.RU в пресс-службе клуба.

Программа памятных мероприятий в Ярославле 7 сентября:

10:00 — литургия в Успенском соборе Ярославля;

14:00 — панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище;

16:00 — панихида и возложение цветов на территории мемориального комплекса в Туношне Ярославского округа.

Напомним, 7 сентября 2011 года в Туношне под Ярославлем разбился чартерный Як-42, на борту которого был весь основной состав и тренерский штаб ХК «Локомотив». В авиакатастрофе выжили хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Врачи боролись за жизни обоих, но 12 сентября Александр Галимов умер. Всего погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты.