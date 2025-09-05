НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Трагедия «Локомотива» Стала известна программа памятных мероприятий в годовщину крушения «Локомотива» в Ярославле

Стала известна программа памятных мероприятий в годовщину крушения «Локомотива» в Ярославле

Они пройдут в городе 7 сентября

677
1 комментарий
В «Локомотиве» озвучили программу памятных мероприятий 7 сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Локомотиве» озвучили программу памятных мероприятий 7 сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Локомотиве» озвучили программу памятных мероприятий 7 сентября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В воскресенье, 7 сентября, в Ярославле пройдут памятные мероприятия в годовщину трагедии «Локомотива». В этом сезоне у команды не запланировано матчей в день авиакатастрофы. Программу озвучили 76.RU в пресс-службе клуба.

Программа памятных мероприятий в Ярославле 7 сентября:

  • 10:00 — литургия в Успенском соборе Ярославля;

  • 14:00 — панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище;

  • 16:00 — панихида и возложение цветов на территории мемориального комплекса в Туношне Ярославского округа.

Напомним, 7 сентября 2011 года в Туношне под Ярославлем разбился чартерный Як-42, на борту которого был весь основной состав и тренерский штаб ХК «Локомотив». В авиакатастрофе выжили хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Врачи боролись за жизни обоих, но 12 сентября Александр Галимов умер. Всего погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты.

Мы публиковали полную хронологию событий в этом материале.

Гость
59 минут
😭😭😭 Помним, любим, скорбим...
