По Красной площади идут моряки: онлайн-репортаж с Парада Победы

Сегодня Москва с размахом отмечает 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут по всему городу. Центральным событием станет парада Победы на Красной площади.

Главные улицы города уже перекрыли, повсюду дежурит полиция. По традиции праздничный день должен завершиться салютом. Официально городские власти о нем не объявляли, но в документах запуск значится.

MSK1.RU в режиме реального времени показывает, как Москва празднует 9 Мая и что происходит на улицах города.