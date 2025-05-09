По Красной площади идут моряки: онлайн-репортаж с Парада Победы

Сегодня Москва с размахом отмечает 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут по всему городу. Центральным событием станет парада Победы на Красной площади.
Главные улицы города уже перекрыли, повсюду дежурит полиция. По традиции праздничный день должен завершиться салютом. Официально городские власти о нем не объявляли, но в документах запуск значится.
MSK1.RU в режиме реального времени показывает, как Москва празднует 9 Мая и что происходит на улицах города.
Парадный расчёт военнослужащих-женщин. Большинство участниц — продолжательницы офицерских династий.
По Красной площади маршируют участники специальной военной операции на Украине.
На кадрах — парадный расчет Узбекистана, курсанты Вьетнамской народной армии, военная полиция Египта, расчеты КНР, Лаоса, Монголии.
В пешей части парада в этом году принимает участие полки из Беларуси, Кыргызской республики, Таджикистана, Туркменистана.
Парад на Красной площади традиционно открывают воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
«С праздником! С днем Великой Победы! Ура!» — завершил выступление Путин.
На параде прозвучало трехкратное «Ура!». Сейчас играет гимн и стреляют пушки.
На Красной площади объявлена минута молчания.
Путин выступил с речью
Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и заявил, что Россия «помнит уроки Второй Мировой войны», из-за чего не позволит переписывать историю.
«Мы верно храним память об этих исторических событиях. Наши отцы, деды и прадеды спасли отечество и завещали нам защищать родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы. Мы помним уроки второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением событий», — сказал президент.
Белоусов завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту.
Андрей Белоусов принимает парад в гражданском
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принимает парад. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Белоусов сегодня в гражданском.
На Красную площадь вносят флаг России и Знамя Победы.
Онлайн-трансляция парада
Парад начался! Смотрите прямой эфир здесь.
Владимир Путин поприветствовал всех ветеранов и занял место на трибуне.
До начала парада осталось пять минут!
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