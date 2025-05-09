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Город Онлайн-трансляция По Красной площади идут моряки: онлайн-репортаж с Парада Победы

По Красной площади идут моряки: онлайн-репортаж с Парада Победы

Показываем, как столица отмечает 9 Мая, в режиме реального времени

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Сегодня Москва с размахом отмечает 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут по всему городу. Центральным событием станет парада Победы на Красной площади.

Главные улицы города уже перекрыли, повсюду дежурит полиция. По традиции праздничный день должен завершиться салютом. Официально городские власти о нем не объявляли, но в документах запуск значится.

MSK1.RU в режиме реального времени показывает, как Москва празднует 9 Мая и что происходит на улицах города.

Парад Победы на Красной площади 2025: прямой эфир

Источник:

Ruptly

Присылайте фото и видео происходящего на улицах Москвы и делитесь кадрами того, как вы празднуете 9 Мая.

Звоните+7 982 630 3102
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Елизавета Фатеева

Парадный расчёт военнослужащих-женщин. Большинство участниц — продолжательницы офицерских династий.

По Красной площади идут моряки: онлайн-репортаж с Парада Победы | Источник: RutplyПо Красной площади идут моряки: онлайн-репортаж с Парада Победы | Источник: Rutply
Источник:

Rutply

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Елизавета Фатеева

По Красной площади маршируют участники специальной военной операции на Украине.

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

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Елизавета Фатеева

На кадрах — парадный расчет Узбекистана, курсанты Вьетнамской народной армии, военная полиция Египта, расчеты КНР, Лаоса, Монголии.

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

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Елизавета Фатеева

В пешей части парада в этом году принимает участие полки из Беларуси, Кыргызской республики, Таджикистана, Туркменистана.

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

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Елизавета Фатеева

Парад на Красной площади традиционно открывают воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Источник: Sputnik на русском / Rutube.ruИсточник: Sputnik на русском / Rutube.ru
Источник:

Sputnik на русском / Rutube.ru

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Елизавета Фатеева

«С праздником! С днем Великой Победы! Ура!» — завершил выступление Путин.

На параде прозвучало трехкратное «Ура!». Сейчас играет гимн и стреляют пушки.

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

Источник: Sputnik на русском / Rutube.ruИсточник: Sputnik на русском / Rutube.ru
Источник:

Sputnik на русском / Rutube.ru

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Елизавета Фатеева

На Красной площади объявлена минута молчания.

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Елизавета Фатеева

Путин выступил с речью

Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и заявил, что Россия «помнит уроки Второй Мировой войны», из-за чего не позволит переписывать историю.

«Мы верно храним память об этих исторических событиях. Наши отцы, деды и прадеды спасли отечество и завещали нам защищать родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы. Мы помним уроки второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением событий», — сказал президент.

Источник: Sputnik на русском / Rutube.ruИсточник: Sputnik на русском / Rutube.ru
Источник:

Sputnik на русском / Rutube.ru

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Елизавета Фатеева

Белоусов завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту.

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

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Елизавета Фатеева

Андрей Белоусов принимает парад в гражданском

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принимает парад. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Белоусов сегодня в гражданском.

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

Источник: RutplyИсточник: Rutply
Источник:

Rutply

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Елизавета Фатеева

На Красную площадь вносят флаг России и Знамя Победы.

Источник: RuptlyИсточник: Ruptly
Источник:

Ruptly

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Елизавета Фатеева

Онлайн-трансляция парада

Парад начался! Смотрите прямой эфир здесь.

Источник:

MSK1.RU / Telegram

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Елизавета Фатеева

Владимир Путин поприветствовал всех ветеранов и занял место на трибуне.

Источник: ТАСС Источник: ТАСС
Источник:

ТАСС

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Елизавета Фатеева

До начала парада осталось пять минут!

А как вы сегодня смотрите парад?

Дома, у телевизора
На улице, ищу лазейку
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