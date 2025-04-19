«Увеличивает риск обмороков»: терапевт рассказала, какие продукты не стоит есть в бане

Посещение бани — это не только приятная процедура, но и возможность расслабиться и оздоровиться. Однако, чтобы избежать неприятностей, важно соблюдать некоторые предостережения. Терапевт из Ярославля Евгения Жарикова в беседе с 76.RU назвала перечень нежелательных продуктов питания для банного отдыха.
По словам врача, в бане следует избегать употребления некоторой еды и напитков, чтобы не ухудшить самочувствие и не вызвать дискомфорт.
Продукты, которые лучше не есть в бане:
алкогольные напитки (в том числе пиво, которое считают слабоалкогольным);
газированные напитки;
соленые закуски;
жирная и острая пища.
— Алкоголь расширяет сосуды, может привести к перегреву, что увеличивает риск обмороков и обезвоживания, — объяснила терапевт.
В газированных безалкогольных напитках, по словам эксперта, обычно содержится большое количество сахара и углекислого газа. Это может вызвать дискомфорт в условиях высокой температуры.
Вяленая рыба и разного вида снеки, как отмечает специалист, не лучшая идея для бани, так как соленые продукты могут вызвать жажду и перегрузить почки. Жирная, острая и калорийная еда могут перегрузить пищеварительную систему и доставить дискомфорт во время отдыха.
А что тогда можно?
Как утверждает врач, не рекомендуется париться на голодный желудок. Перекусить в бане можно фруктами и орехами, но только лишь в умеренных количествах. Из напитков специалист советует природные соки, травяные чаи и воду.
Ранее мы публиковали подробный обзор мест, где можно попариться в Ярославле.