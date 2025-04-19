«Увеличивает риск обмороков»: терапевт рассказала, какие продукты не стоит есть в бане

Специалист клиники PsyDi Clinic рассказала о допустимом перекусе в бане Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Посещение бани — это не только приятная процедура, но и возможность расслабиться и оздоровиться. Однако, чтобы избежать неприятностей, важно соблюдать некоторые предостережения. Терапевт из Ярославля Евгения Жарикова в беседе с 76.RU назвала перечень нежелательных продуктов питания для банного отдыха.

По словам врача, в бане следует избегать употребления некоторой еды и напитков, чтобы не ухудшить самочувствие и не вызвать дискомфорт.

Продукты, которые лучше не есть в бане:

алкогольные напитки (в том числе пиво, которое считают слабоалкогольным);

газированные напитки;

соленые закуски;

жирная и острая пища.

Какая еда навредит организму в бане Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа











— Алкоголь расширяет сосуды, может привести к перегреву, что увеличивает риск обмороков и обезвоживания, — объяснила терапевт.

В газированных безалкогольных напитках, по словам эксперта, обычно содержится большое количество сахара и углекислого газа. Это может вызвать дискомфорт в условиях высокой температуры.

Вяленая рыба и разного вида снеки, как отмечает специалист, не лучшая идея для бани, так как соленые продукты могут вызвать жажду и перегрузить почки. Жирная, острая и калорийная еда могут перегрузить пищеварительную систему и доставить дискомфорт во время отдыха.

А что тогда можно?

Как утверждает врач, не рекомендуется париться на голодный желудок. Перекусить в бане можно фруктами и орехами, но только лишь в умеренных количествах. Из напитков специалист советует природные соки, травяные чаи и воду.