«Человек любил жизнь». Как в Москве проходит церемония прощания с Юрием Николаевым: онлайн-репортаж

В субботу, 8 ноября, в Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым. Народный артист России скончался в возрасте 76 лет. 4 ноября его экстренно госпитализировали, а вечером сердце ведущего остановилось.
Как проходят похороны символа российского телевидения, читайте в онлайн-репортаже MSK1.RU.
Близкие, родственники и поклонники прощаются с Юрием Николаевым.
«Работал на разрыв аорты»
Вдове Юрия Николаева Элеоноре было очень тяжело говорить последние слова. Она рассказала, что на протяжении многих лет они поддерживали друг друга с супругом.
«То, что сейчас произошло, — это очень тяжело. Я новость никому не открыла. Даже не знаю, что вам еще сказать… Огромное вам спасибо за внимание. За то, что вы пришли, за то, что выразили внимание. Он этого достоин, — сказала Николаева. — Он так работал, его остановить было нельзя, туда-сюда. На разрыв аорты, как и получилось».
Слова благодарности сказала и племянница Юрия Николаева. Она рассказала, что народный артист очень любил жизнь.
Певица Пелагея, провожая Юрия Николаева в последний путь, сказала, что он показал ей, что в телевизоре есть хорошие люди. А потом, когда сама стала «тетей из телевизора», старалась следовать его примеру.
«Это действительно невероятный, невероятной души человек. Человек-эпоха. И самое главное, он был с большим сердцем», — сказала певица, сдерживая слезы.
Губернатор МО на похоронах Николаева
Проститься с символом российского телевидения приехал и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой подошли к Элеоноре Николаевой и обняли.
Супруга Николаева у гроба
Супруга народного артиста Элеонора Николаева не смогла сдержать слез у гроба мужа. К ней подходят друзья Юрия Николаева и выражают соболезнования.
Советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов, вспоминая об Юрии Николаеве, сказал, что он был покладистым и отличным спортсменом.
Автор текстов песен для рок-н-ролльной группы «Браво» Валерий Сюткин сказал, что Юрий Николаев «точно был у каждого в свидетельстве о жизни».
Эрнст на прощании с Николаевым
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст находится уже в траурном зале вместе с родными и близкими Юрия Николаева.
Певица Пелагея также пришла проводить в последний путь артиста Юрия Николаева.
Певец Александр Буйнов рассказал, что Юрий Николаев для него запомнился светлым человеком.
«Для меня, как и для многих людей, кто родился еще в Советском Союзе, он был олицетворением музыкального канала, передачи „Утренняя звезда“. Он улыбался, очень любил детей и артистов. И „Утренняя звезда“ останется неповторимой передачей», — сказал Буйнов.
На церемонию прощания с символом российского телевидения приехала Елена Малышева. В руках у телеведущей был букет красных роз.
Бывший участник групп «Цветы» и «Парк Горького» Александр Маршал рассказал, что видел Юрия Николаева за несколько дней перед смертью.
«В последние дни я его видел. И видел, что ему было не очень хорошо, так скажем, плохо, — вспоминал Маршал. — Но он держался и всегда, когда я его спрашивал, как здоровье, в ответ говорил: „Зачем ты меня об этом спрашиваешь?“ Человек любил жизнь, любил всех нас, людей».
Среди звездных друзей Юрия Николаева были замечены артист Валдис Пельш, певец Юрий Антонов.
Артиста Леонида Ярмольника заметили в машине недалеко от кладбища.