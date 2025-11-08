«Человек любил жизнь». Как в Москве проходит церемония прощания с Юрием Николаевым: онлайн-репортаж

Вдове Юрия Николаева Элеоноре было очень тяжело говорить последние слова. Она рассказала, что на протяжении многих лет они поддерживали друг друга с супругом.

«То, что сейчас произошло, — это очень тяжело. Я новость никому не открыла. Даже не знаю, что вам еще сказать… Огромное вам спасибо за внимание. За то, что вы пришли, за то, что выразили внимание. Он этого достоин, — сказала Николаева. — Он так работал, его остановить было нельзя, туда-сюда. На разрыв аорты, как и получилось».