Культура Онлайн-трансляция «Человек любил жизнь». Как в Москве проходит церемония прощания с Юрием Николаевым: онлайн-репортаж

«Человек любил жизнь». Как в Москве проходит церемония прощания с Юрием Николаевым: онлайн-репортаж

На Троекуровском кладбище собрались близкие и поклонники символа российского телевидения

В субботу, 8 ноября, в Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым. Народный артист России скончался в возрасте 76 лет. 4 ноября его экстренно госпитализировали, а вечером сердце ведущего остановилось.

Как проходят похороны символа российского телевидения, читайте в онлайн-репортаже MSK1.RU.

Источник:

Жизненный путь Юрия Николаева — смотрите в отдельном видео

Вера Борисова

Близкие, родственники и поклонники прощаются с Юрием Николаевым.

«Человек любил жизнь». Как в Москве проходит церемония прощания с Юрием Николаевым: онлайн-репортаж | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU«Человек любил жизнь». Как в Москве проходит церемония прощания с Юрием Николаевым: онлайн-репортаж | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Вера Борисова

«Работал на разрыв аорты»

Вдове Юрия Николаева Элеоноре было очень тяжело говорить последние слова. Она рассказала, что на протяжении многих лет они поддерживали друг друга с супругом.

«То, что сейчас произошло, — это очень тяжело. Я новость никому не открыла. Даже не знаю, что вам еще сказать… Огромное вам спасибо за внимание. За то, что вы пришли, за то, что выразили внимание. Он этого достоин, — сказала Николаева. — Он так работал, его остановить было нельзя, туда-сюда. На разрыв аорты, как и получилось».

StarHit.ru

Слова благодарности сказала и племянница Юрия Николаева. Она рассказала, что народный артист очень любил жизнь.

Вера Борисова

Певица Пелагея, провожая Юрия Николаева в последний путь, сказала, что он показал ей, что в телевизоре есть хорошие люди. А потом, когда сама стала «тетей из телевизора», старалась следовать его примеру.

«Это действительно невероятный, невероятной души человек. Человек-эпоха. И самое главное, он был с большим сердцем», — сказала певица, сдерживая слезы.

StarHit.ru

Вера Борисова

Губернатор МО на похоронах Николаева

Проститься с символом российского телевидения приехал и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вера Борисова

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой подошли к Элеоноре Николаевой и обняли.

Источник: StarHit.ruИсточник: StarHit.ru
StarHit.ru

StarHit.ru

Вера Борисова

Супруга Николаева у гроба

Супруга народного артиста Элеонора Николаева не смогла сдержать слез у гроба мужа. К ней подходят друзья Юрия Николаева и выражают соболезнования.

StarHit.ru

Вера Борисова

Советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов, вспоминая об Юрии Николаеве, сказал, что он был покладистым и отличным спортсменом.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Михаил Мечев / MSK1.RU

Вера Борисова

Автор текстов песен для рок-н-ролльной группы «Браво» Валерий Сюткин сказал, что Юрий Николаев «точно был у каждого в свидетельстве о жизни».

Михаил Мечев / MSK1.RU

Вера Борисова

Эрнст на прощании с Николаевым

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст находится уже в траурном зале вместе с родными и близкими Юрия Николаева.

Источник: StarHit.ruИсточник: StarHit.ru
StarHit.ru

Вера Борисова

Певица Пелагея также пришла проводить в последний путь артиста Юрия Николаева.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вера Борисова

Певец Александр Буйнов рассказал, что Юрий Николаев для него запомнился светлым человеком.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Для меня, как и для многих людей, кто родился еще в Советском Союзе, он был олицетворением музыкального канала, передачи „Утренняя звезда“. Он улыбался, очень любил детей и артистов. И „Утренняя звезда“ останется неповторимой передачей», — сказал Буйнов.

Михаил Мечев / MSK1.RU

Вера Борисова

На церемонию прощания с символом российского телевидения приехала Елена Малышева. В руках у телеведущей был букет красных роз.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вера Борисова

Бывший участник групп «Цветы» и «Парк Горького» Александр Маршал рассказал, что видел Юрия Николаева за несколько дней перед смертью.

«В последние дни я его видел. И видел, что ему было не очень хорошо, так скажем, плохо, — вспоминал Маршал. — Но он держался и всегда, когда я его спрашивал, как здоровье, в ответ говорил: „Зачем ты меня об этом спрашиваешь?“ Человек любил жизнь, любил всех нас, людей».

StarHit.ru

Вера Борисова

Среди звездных друзей Юрия Николаева были замечены артист Валдис Пельш, певец Юрий Антонов.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Артиста Леонида Ярмольника заметили в машине недалеко от кладбища.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вера БорисоваВера Борисова
Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Юрий Николаев Троекуровское кладбище Прощание Похороны
