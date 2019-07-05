Приглашал девушек по звонку: в Ярославле поймали организатора торговли проститутками

В Ярославле сотрудники полиции вычислили сутенёра. На 25-летнего ярославца возбудили уголовное дело за организацию занятия проституцией.



Молодой человек размещал в интернете объявления о досуге с указанием номера телефона. Принимая заказы, он договаривался с клиентами о цене и месте. Затем сообщал своим знакомым проституткам о месте встречи. В основном это были городские сауны, иногда квартира сутенёра. За час услуг клиенты отдавали от 3 до 4 тысяч рублей.



— В отношении девушек, которых подозреваемый привлекал для оказания таких услуг, составлены протоколы об административном правонарушении за занятие проституцией, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

