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Криминал

Приглашал девушек по звонку: в Ярославле поймали организатора торговли проститутками

Молодой человек рассказал, как находил клиентов

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Молодого человека задержали в Ленинском районе

Фото: Александра Савельева

В Ярославле сотрудники полиции вычислили сутенёра. На 25-летнего ярославца возбудили уголовное дело за организацию занятия проституцией.

Молодой человек размещал в интернете объявления о досуге с указанием номера телефона. Принимая заказы, он договаривался с клиентами о цене и месте. Затем сообщал своим знакомым проституткам о месте встречи. В основном это были городские сауны, иногда квартира сутенёра. За час услуг клиенты отдавали от 3 до 4 тысяч рублей.

— В отношении девушек, которых подозреваемый привлекал для оказания таких услуг, составлены протоколы об административном правонарушении за занятие проституцией, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время расследование продолжается. Максимальное наказание, которое может грозить организатору торговли проститутками, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Мы подсчитали, сколько получают секс-работницы. Девушка из Ярославля раскрыла свои доходы.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
5 июл 2019 в 10:05

до 5 лет ? вы че там чокнулись ? за коррупцию чиновников они не сажают , судей они не сажают за аварии , я в шоке на нашу полицию , доверия к вам нет !

Артем
5 июл 2019 в 09:53

Легализовали бы давно, как во многих нормальных странах, и налоги бы получали с них