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Криминал Сушили ягодицы: как накажут девушек, осквернивших Вечный огонь в Ярославской области

Сушили ягодицы: как накажут девушек, осквернивших Вечный огонь в Ярославской области

Какое наказание им грозит

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Сушившим яголицы у Вечного огня избрали меру пресечения | Источник: Подслушано без цензуры п. Борисоглебский Яр.обл. / Vk.comСушившим яголицы у Вечного огня избрали меру пресечения | Источник: Подслушано без цензуры п. Борисоглебский Яр.обл. / Vk.com

Сушившим яголицы у Вечного огня избрали меру пресечения

Источник:

Подслушано без цензуры п. Борисоглебский Яр.обл. / Vk.com

Суд избрал меру пресечения трем дамам, обвиняемым в осквернении мемориала Вечный огонь в Ярославской области.

Само происшествие случилось 19 июня в поселке Борисоглебский. В соцсетях разлетелось видео, на котором запечатлено, как две девушки стояли, нагнувшись и повернувшись задом к Вечному огню. А третья отряхивала пятую точку одной из них.

Полиции удалось установить личности нарушительниц. Ими оказались местные жительницы 18, 19 и 32 лет.

«Три местные жительницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около памятника-мемориала погибшим воинам, расположенного в поселке Борисоглебский Ярославской области, своими действиями совершили осквернение мемориального сооружения», — сообщали после инцидента в следственном управлении СК России по Ярославской области.

Происшествие попало на видео

Источник:

Подслушано без цензуры п. Борисоглебский Яр.обл. / Vk.com

В отношении нарушительниц было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» ч. 2 статьи 243.4 УК РФ (осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц). Наказанием по этой статье может стать штраф от 2 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование поставлено на контроль в федеральном Следственном комитете.

24 июня Ростовский районный суд Ярославской области удовлетворил ходатайство следователя об избрании для женщин меры пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемым запрещено общаться друг с другом, с очевидцами происшествия, а также использовать средства связи и сеть «Интернет» до окончания предварительного следствия.

Напомним, летом 2025 года 8-летний мальчик с особенностями развития залил водой Вечный огонь в поселке Семибратово Ярославской области. Наказывать ребенка не стали.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Вечный огонь Осквернение
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