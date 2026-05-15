Главу следственного отдела и адвоката задержали в Ярославле за сговор. Подробности дела

Следователь Станислав Охнич задержан по делу о взятке Источник: Алина Сардекова / 76.RU

В Ярославле по делу о сговоре и взятке отправили в СИЗО руководителя межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Станислава Охнича. Вместе с Охничем задержали адвоката Руслана Бессонова — его отправили под домашний арест.

«Кировский районный суд г. Ярославля 17 апреля 2026 года избрал в отношении Станислава Охнича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 июня 2026 года», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе суда.

Станислав Охнич проходит по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Руслан Бессонов обвиняется по пункту «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору» в крупном размере.



По статье грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом и запретом заниматься определенной деятельностью.

В чем замешаны следователь и адвокат

Как стало известно 76.RU, поводом для уголовного дела о взятке стала история, произошедшая в апреле 2024 года.

А именно: несчастный случай на предприятии по производству металлоконструкций в Ярославском районе. Руководитель компании — 43-летний ярославец, — сел за руль сельхоз-погрузчика и насмерть задавил своего работника. Пострадавший умер в больнице в тот же день от травматического шока. Прав на управление погрузчиком у руководителя не было.

За нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности (пункт «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ), ярославцу грозил срок — от 5 до 12 лет.

Однако позже в суде он неоднократно менял показания по совету своего адвоката. Звучала версия, что на погибшего упала плита с погрузчика — его не задавили. У погибшего были страшные травмы: открытые переломы, разрыв кишечника, кровоизлияние в таз, перелом стопы. Однако медико-криминалистической экспертизы, устанавливающей причину этих травм не проводили. Кроме того не смогли установить место преступления из-за того, что у здании предприятия, где всё случилось, нет официального адреса.

Эти моменты стали основными, из-за чего дело Ярославский районный суд вернул дело прокуратуре.

«Суд приходит к выводу, что обстоятельства причинения потерпевшему телесных повреждений, от которых тот впоследствии скончался, не установлены. То есть, не установлен способ совершения рассматриваемого преступления», — говорится в постановлении о возвращении уголовного дела от 7 ноября 2024 года.

При этом владелец предприятия помог деньгами родным погибшего работника — у него осталась сестра. Своей семьи не было.

«У того человека трое детей, отец-инвалид. Жена не работает, дети с болезнями серьезными. Его жизнь уже наказала, и он живет с этой болью. У меня к нему нет претензий, я его простила полностью, мне брата не вернуть. Я не имела к нему претензий, зачем он будет сидеть, если там будет несчастный случай. Так сложились обстоятельства. То, что там дальше происходит — меня не касается», — рассказала сестра погибшего Наталья.

Причем тут следователь и адвокат

По данным источника 76.RU, задержанный адвокат «Адвокатской конторы Фрунзенского района г. Ярославля» Руслан Бессонов был знаком с сотрудником СК РФ Станиславом Охничем. Бессонов сам когда-то работал в органах следствия.

Сейчас его статус как адвоката приостановлен.

«Взятка за совершение процессуальных действий, за переквалификацию уголовного дела в отношении лица, задавившего сотрудника, на статью о причинении смерти по неосторожности — более мягкую», — сообщил источник портала 76.RU.