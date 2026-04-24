Экс-депутата Ярославской областной думы объявили в федеральный розыск. Что об этом известно

Бывший депутат Ярославской областной думы и экс-глава регионального отделения «Партии народной свободы» (ПАРНАС) Василий Цепенда объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе МВД России.

В чем именно подозревают экс-депутата, не уточняется. Напомним, в 2025 году против Цепенды возбудили уголовное дело. Его обвиняют по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ «Участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

Известно, что ранее Цепенда получил штраф в 5000 рублей за участие в деятельности нежелательной организации. Решение об этом было принято Фрунзенским районным судом Ярославля в июне 2025 года.

Василий Цепенда с 2012 года занимал должность председателя Ярославского регионального отделения политической партии ПАРНАС, а также был членом федерального совета партии. Вместе с тем он являлся помощником политика Бориса Немцова, когда тот был депутатом Ярославской областной думы.

После того как Бориса Немцова убили, Цепенда занял его место в Ярославской областной думе как участник партии. В 2018 году он сложил полномочия. А в 2019-м вышел из партии ПАРНАС.