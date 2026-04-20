Дверь вскрывали болгаркой: в Ярославской области возбудили уголовное дело из-за коммерческого подкупа

В Рыбинске Ярославской области возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. В прокуратуре рассказали, что фигурантами стали двое мужчин — 41 и 50 лет. Оба они связаны с ремонтом Волжского моста.
«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 204 УК РФ (незаконная передача коммерческого подкупа в особо крупном размере), ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение коммерческого подкупа в особо крупном размере)», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
По версии обвинения, в декабре 2022 года — январе 2023 года 50-летний начальник участка мостового строительства компании «ЕКС», занимавшейся ремонтом моста через Волгу в Рыбинске, получил от 41-летнего представителя ИП, который обеспечивал работников горячим питанием, больше 1,6 млн рублей за общее покровительство в деятельности.
«Преступная деятельность пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ярославской области, при содействии сотрудников регионального управления Росгвардии», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
Как рассказали 76.RU в самой «ЕКС», служба внутренней безопасности группы компаний начала проверку.
«В ходе проверки установлены признаки коммерческого подкупа. По собранным материалам задокументированы обстоятельства возможной противоправной схемы, а также сформированы данные о причастных лицах. Указанная информация передана в подразделение МВД России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции для правовой оценки. По результатам рассмотрения материалов правоохранительными органами принято решение о возбуждении уголовного дела», — уточнили 76.RU в организации.
В прокуратуре Ярославской области рассказали, что Рыбинский городской суд избрал 50-летнему обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.
«Ему запрещено общаться с лицами, обладающими информацией по делу, изменять без согласия следователя место жительства, а также надлежит являться в следственный орган по указанию следствия», — уточнили в прокуратуре.
Второго фигуранта, обвиняемого в передаче подкупа, отправили в СИЗО на два месяца.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела.
Капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске начался весной 2023 года. По контракту, который получила компания ЕКС, он должен был завершиться в 2024 году, но работы продлили до лета 2025-го.
Начальная стоимость работ — 2 миллиарда 860 миллионов рублей.
Что известно о подрядчике
АО «ГК „ЕКС“» было образовано в 1994 году в Москве. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63 в Ярославле. Фирма работает по всей России. По данным на 2025 год, она выиграла больше 1000 аукционов на общую сумму 602 миллиарда рублей.
Со времен работы губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова ЕКС получает крупнейшие заказы в регионе: это и ремонт дорожных объектов, например, проспекта Машиностроителей или Добрынинского путепровода, и стройки: 8-этажное здание налоговой на Тутаевском шоссе, волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие. Сейчас компания занимается реконструкцией бассейна «Лазурный».