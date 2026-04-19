«Объект движется, с коллегами работаем»: заммэра Ярославля — о реконструкции бассейна «Лазурный»

В мэрии показали, как проходит реконструкция бассейна «Лазурный» на улице Чкалова, 11 в Ярославле. На место отправился директор департамента по градостроительству Александр Черневский. Объект находится на еженедельном контроле.
«Сейчас на площадке задействован 71 специалист, основные работы сосредоточены внутри здания. Завершен монтаж металлоконструкций трибун, выполнена подготовка вертикальных стен основной чаши бассейна под нанесение финишного защитного покрытия», — сообщили в мэрии.
Власти отметили, что на старой пристройке усилили конструкцию. Специалисты взялись за армирование силовых полов, после чего приступят к их бетонированию. Также на объект вышли электрики, приступили к диагностике сетей. Продолжаются работы по устройству системы отопления и ливневой канализации внутри здания.
«Объект движется, с коллегами работаем», — подытожил Александр Черневский.
Напомним, работы проводит компания ЕКС. Стоимость ремонта — 1,1 миллиарда рублей. На реализацию проекта привлечены городские, региональные и федеральные средства.
Что известно о компании ЕКС
АО «ГК
Ранее мэр города Артем Молчанов лично проконтролировал ход реконструкции бассейна. В начале апреля ремонтные работы проходили на цокольном этаже.