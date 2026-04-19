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Город «Объект движется, с коллегами работаем»: заммэра Ярославля — о реконструкции бассейна «Лазурный»

«Объект движется, с коллегами работаем»: заммэра Ярославля — о реконструкции бассейна «Лазурный»

Александр Черневский посетил объект

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Реконструкция бассейна «Лазурный» в Ярославле | Источник: Мэрия Ярославля / Vk.comРеконструкция бассейна «Лазурный» в Ярославле | Источник: Мэрия Ярославля / Vk.com

Реконструкция бассейна «Лазурный» в Ярославле

Источник:

Мэрия Ярославля / Vk.com

В мэрии показали, как проходит реконструкция бассейна «Лазурный» на улице Чкалова, 11 в Ярославле. На место отправился директор департамента по градостроительству Александр Черневский. Объект находится на еженедельном контроле.

«Сейчас на площадке задействован 71 специалист, основные работы сосредоточены внутри здания. Завершен монтаж металлоконструкций трибун, выполнена подготовка вертикальных стен основной чаши бассейна под нанесение финишного защитного покрытия», — сообщили в мэрии.

Власти показали, как идет реконструкция бассейна «Лазурный»

Источник:

Мэрия Ярославля / Vk.com

Власти отметили, что на старой пристройке усилили конструкцию. Специалисты взялись за армирование силовых полов, после чего приступят к их бетонированию. Также на объект вышли электрики, приступили к диагностике сетей. Продолжаются работы по устройству системы отопления и ливневой канализации внутри здания.

«Объект движется, с коллегами работаем», — подытожил Александр Черневский.

Напомним, работы проводит компания ЕКС. Стоимость ремонта — 1,1 миллиарда рублей. На реализацию проекта привлечены городские, региональные и федеральные средства.

Что известно о компании ЕКС

АО «ГК "ЕКС"» было образовано в 1994 году в Москве. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63 в Ярославле. Фирма работает по всей России, по данным на 2025 год, она выиграла больше 1000 аукционов на общую сумму 602 миллиарда рублей. Со времен работы губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова ЕКС получает крупнейшие заказы в регионе: это и ремонт дорожных объектов, например проспекта Машиностроителей или Добрынинского путепровода, и стройки: 8-этажное административное здание на Тутаевском шоссе, волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие.

Ранее мэр города Артем Молчанов лично проконтролировал ход реконструкции бассейна. В начале апреля ремонтные работы проходили на цокольном этаже.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Реконструкция Бассейн Мэрия
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Комментарии
28
Гость
20 апреля, 10:03
Урлашова надо ставить мэром. Он наш Ярославский а не эти варяги. Он хоть за город болеть будет. Посмотрите что и как настроили . Машиностроителей пр-т и т.д.
Гость
20 апреля, 08:10
Объект точно не модульный?
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Гость
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