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Криминал Подробности Экс-судья из Москвы стал подозреваемым в уголовном деле о ДТП с пострадавшими в Ярославской области

Экс-судья из Москвы стал подозреваемым в уголовном деле о ДТП с пострадавшими в Ярославской области

В аварии пострадала супружеская пара

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Экс-судья из Москвы стал участником ДТП в Ярославской области | Источник: ГУ МЧС по Ярославской областиЭкс-судья из Москвы стал участником ДТП в Ярославской области | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

Экс-судья из Москвы стал участником ДТП в Ярославской области

Источник:

ГУ МЧС по Ярославской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина, ставшего участником ДТП с пострадавшими в Ярославской области. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

«По версии следствия, 20 апреля 2025 года Гришин передвигался на личном автомобиле „Ленд Ровер Фрилендер 2“ со скоростью 100 км/ч (при разрешенной не более 90 км/ч) по федеральной автомобильной дороге М-8 „Холмогоры“ в направлении Москвы и выехал на встречную полосу движения. Транспортное средство Гришина столкнулось со следовавшим в том же направлении автомобилем марки „Рено RS“, выполнявшим в этот момент разрешенный поворот налево с включенными сигналами», — рассказали в центральном аппарате СК.

Травмы, полученные водителем «Рено» и его женой, оценили как тяжкий вред здоровью. Сам Гришин не пострадал в аварии.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — рассказали в Следственном комитете России.

Правоохранители уточнили, что Дмитрий Гришин ушел с поста судьи в ноябре 2025 года.

Прошение в Высшую квалификационную коллегию судей о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Дмитрия Гришина раннее подавал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Коллегия одобрила такое решение.

Если вину Гришина докажут в суде, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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Комментарии
8
Гость
17 апреля, 12:59
Сидите в своей Москве, чего к нам прутся?!!!
Гость
16 апреля, 21:49
Я что-то пропустил? 90+20=110, Судья ехал 100, и что он тогда нарушил?
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Гость
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