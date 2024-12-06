Школьник ударил ножом двух детей в краснодарской школе. Следим за ситуацией в режиме онлайн

6 декабря ученик ударил ножом двух детей в школе № 94-ф в поселке Российском в Краснодаре. Еще одному ребенку выбили зуб и сломали нос. На месте работают медики, очевидцы заметили представителей Росгвардии.
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Возбуждено уголовное дело
Следком Кубани возбудил уголовное дело после поножовщины в краснодарской школе по ч.2 ст.213 и ч.1 ст.293 УК РФ (хулиганство с применением оружия и халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей).
— Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается необходимая помощь. По предварительным сведениям, угрозы их жизни не имеется. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого следственного управления. Следствием также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного учреждения, — рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
Ход расследования контролирует глава СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов.
Сколько всего пострадало детей?
По данным оперштаба, во время драки и поножовщины в школе 94-ф пострадали пять детей.
13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Ранее мама ребенка рассказала, что у него ранения в области сердца, живота и бедра.
15-летний подросток получил ранение стопы. Он находится в больнице скорой медицинской помощи (ККБСМП).
14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в ККБСМП. До этого в МЦУ сообщили, что у него также выбит зуб и сломан нос.
Еще двое ребят получили легкие травмы во время драки, они отказались от госпитализации.
Пострадавшие дети и их семьи на профилактическом учете не состоят, добавили в оперштабе Кубани.
В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что в учебное учреждение направили следственно-оперативную группу, проводится проверка.
Нападавшего задержали
Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что нападавшего ученика задержали. Сейчас полиция разбирается в ситуации. В школу уже отправились сотрудники департамента образования.
Администрация будет разбираться в причинах конфликта и том, как ребенок пронес нож в школу.
— Кто недоглядел за детьми и где была охрана во время драки — выясним. Все службы подключились к работе, — написал Наумов.
Родители детей говорят, что пока не знают, будут ли завтра занятия или нет. Обычно по субботам в школах проходят уроки. Классные руководители пока не сообщали об изменениях.
Мать пострадавшего мальчика рассказала 93.RU другую версию событий — уже третью. Ее сын, который получил ножевое ранение в живот, рассказал, что четверо восьмиклассников на перемене обманывали младших. Другие школьники заступились, началась драка.
— Со слов моего сына, он вместе с другом на перемене увидел, как четверо восьмиклассников разводили детей из младших классов. Они им сказали: «Какого хрена вы сюда смотрите, проходите мимо». И друг сына сказал: «Где хотим, так и ходим», — передает слова своего ребенка Екатерина.
После этого подростки, которые стояли с младшеклассниками, назначали «стрелку» с ребятами из параллели на следующей перемене.
— Дети вышли после урока, и на моего сына напали трое, потом еще четвертый подбежал. Двое одноклассников моего ребенка, братья-близнецы, пытались остановить драку. Но те просто налетели, как звери, начали избивать, и моего сына, и его друга, двое близнецов тоже пострадали. Сын говорит, что сообразил перевести драку в ту область, где есть обзор видеокамеры. В это время его ударили ножом и сбежали. Я это так просто не оставлю, я буду разбираться, я хочу их наказать, — говорит мама пострадавшего мальчика.
Все машины скорой помощи уже уехали, возле школы остались только автомобили полиции и Росгвардии, уточняет журналист 93.RU. Сами дети очень переживают, что теперь в школе будут проблемы.
Двоих пострадавших забрали отцы. В школу приехали и родители зачинщиков драки. Предварительно, они до сих пор находятся в здании — с ними беседуют полицейские.
Из-за чего конфликт?
Корреспондент 93.RU Максим Дмитриев сейчас находится возле школы № 94-ф, где 6 декабря подрались восьмиклассники. Ученики рассказали, что конфликт начался из-за девочки. Группа мальчишек обижала одноклассницу, когда за нее заступились другие ребята.
— За нее заступились. [Обидчики] предложили выйти за угол, за камеры, чтобы не было видно. Там всех поизбивали, один достал нож. Только один был с ножом, он ранил двоих, — передает Максим с места событий.
При этом в пабликах распространяют другую версию событий: якобы конфликт произошел из-за громкой музыки, которую ребята слушали на перемене. Это не понравилось другим детям.
Все подробности устанавливают сотрудники полиции. По предварительным данным, ученики поссорились, в итоге травмы у четырех детей. Сейчас полицейские работают с зачинщиком драки, уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Заявление губернатора
Ситуацию прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что пострадавших госпитализировали, угрозы для их жизни нет.
— Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно, — написал губернатор.
По версии телеграм-канала Kub Mash, на видео попала драка, которая в итоге переросла в поножовщину. Видно, что в конфликте участвуют не менее пяти-шести школьников.
Школу № 94-ф на улице Тверской в поселке Российском открыли 1 сентября 2023 года — жители ждали ее долгие годы. Учреждение рассчитано на 1500 мест, но как писал сам мэр Краснодара Евгений Наумов, там будут учиться больше 3000 детей, из которых только первоклашек — свыше 500.
Строительство новой школы на Тверской, закупка мебели и оборудования обошлись бюджету в более чем 2 миллиарда рублей. Подробнее — в нашей статье с открытия учреждения.
Кадры, снятые внутри учебного заведения. На полу видны капли крови.
Фото пострадавшего
Больше всего пострадал ученик 8-го «Г» класса. Его доставили в детскую краевую клиническую больницу. Ребенка ранил другой школьник в живот, область груди и бедро.