Школьник ударил ножом двух детей в краснодарской школе. Следим за ситуацией в режиме онлайн

Мать пострадавшего мальчика рассказала 93.RU другую версию событий — уже третью. Ее сын, который получил ножевое ранение в живот, рассказал, что четверо восьмиклассников на перемене обманывали младших. Другие школьники заступились, началась драка.

— Со слов моего сына, он вместе с другом на перемене увидел, как четверо восьмиклассников разводили детей из младших классов. Они им сказали: «Какого хрена вы сюда смотрите, проходите мимо». И друг сына сказал: «Где хотим, так и ходим», — передает слова своего ребенка Екатерина.

После этого подростки, которые стояли с младшеклассниками, назначали «стрелку» с ребятами из параллели на следующей перемене.

— Дети вышли после урока, и на моего сына напали трое, потом еще четвертый подбежал. Двое одноклассников моего ребенка, братья-близнецы, пытались остановить драку. Но те просто налетели, как звери, начали избивать, и моего сына, и его друга, двое близнецов тоже пострадали. Сын говорит, что сообразил перевести драку в ту область, где есть обзор видеокамеры. В это время его ударили ножом и сбежали. Я это так просто не оставлю, я буду разбираться, я хочу их наказать, — говорит мама пострадавшего мальчика.