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Страна и мир Один звонок — и вы без денег: ко Дню России запустили схемы с выплатами и бонусами

Один звонок — и вы без денег: ко Дню России запустили схемы с выплатами и бонусами

Уловки становятся всё более изощренными

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Злоумышленники будут играть на доверии собеседников | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЗлоумышленники будут играть на доверии собеседников | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Злоумышленники будут играть на доверии собеседников

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Накануне Дня России, который отмечается 12 июня, мошенники традиционно активизируются и попытаются сыграть на праздничных ожиданиях граждан. Раскрыты несколько сценариев обмана, из-за которых можно остаться без денег в длинные выходные.

Злоумышленники делают ставку на двух схемах. Одна из них касается якобы положенных к празднику денежных выплат, бонусов и вознаграждений. Другая относится к отдыху — аферисты будут предлагать выгодные покупки или путевки, пишут «Известия».

В первом случае мошенники нередко притворяются сотрудниками госорганов или известных брендов, чтобы завладеть персональными сведениями. Во втором случае они подталкивают к быстрой оплате туристических поездок, обещая эксклюзивные условия. Нужно остерегаться поддельных сайтов по продаже авиабилетов, бронированию и аренде жилья.

В 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому длинные выходные станут удобным поводом для таких атак. Рекомендуется не переходить по ссылкам из мессенджеров и соцсетей и не вносить 100% предоплату. Если речь идет о якобы положенных выплатах, нужно сразу прекращать разговор и перепроверять информацию на официальных ресурсах.

Настоящие меры поддержки не оформляются по телефону — их можно получить через «Госуслуги» или МФЦ. Также нужно критически относиться к сообщениям о выигрышах, акциях и компенсациях.

В последнее время аферисты обновили схему с розыгрышем iPhone в мессенджерах и соцсетях. Пользователей заманивают баснословными скидками на премиальный смартфон. Подробнее рассказываем в этом материале.

Сообщения о новом методе мошенничества появились в мессенджерах. В них описано, что к человеку могут подойти на улице и попросить помочь что-то настроить в телефоне. Как только жертва соглашается, чужое устройство якобы считывает ее биометрические данные, чтобы затем оформить кредит. Насколько реалистична эта схема и как еще ее могут использовать, мы подробно разобрали здесь.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Мошенничество Афера День России Уголовное дело
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