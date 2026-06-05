Один звонок — и вы без денег: ко Дню России запустили схемы с выплатами и бонусами

Злоумышленники будут играть на доверии собеседников Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Накануне Дня России, который отмечается 12 июня, мошенники традиционно активизируются и попытаются сыграть на праздничных ожиданиях граждан. Раскрыты несколько сценариев обмана, из-за которых можно остаться без денег в длинные выходные.

Злоумышленники делают ставку на двух схемах. Одна из них касается якобы положенных к празднику денежных выплат, бонусов и вознаграждений. Другая относится к отдыху — аферисты будут предлагать выгодные покупки или путевки, пишут «Известия».

В первом случае мошенники нередко притворяются сотрудниками госорганов или известных брендов, чтобы завладеть персональными сведениями. Во втором случае они подталкивают к быстрой оплате туристических поездок, обещая эксклюзивные условия. Нужно остерегаться поддельных сайтов по продаже авиабилетов, бронированию и аренде жилья.

В 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому длинные выходные станут удобным поводом для таких атак. Рекомендуется не переходить по ссылкам из мессенджеров и соцсетей и не вносить 100% предоплату. Если речь идет о якобы положенных выплатах, нужно сразу прекращать разговор и перепроверять информацию на официальных ресурсах.

Настоящие меры поддержки не оформляются по телефону — их можно получить через «Госуслуги» или МФЦ. Также нужно критически относиться к сообщениям о выигрышах, акциях и компенсациях.

В последнее время аферисты обновили схему с розыгрышем iPhone в мессенджерах и соцсетях. Пользователей заманивают баснословными скидками на премиальный смартфон. Подробнее рассказываем в этом материале.