Раздал Wi-Fi и попал за решетку: юрист — о том, почему опасно давать доступ к своей сети

Взломать можно даже защищенную сеть Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Незащищенная беспроводная сеть может стать для ее владельца серьезной проблемой, вплоть до финансовых потерь и уголовного преследования. О том, как себя обезопасить и избежать таких ситуаций, рассказал старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев.

«Ответственность за использование точки доступа несет ее владелец. Это означает, что, если через ваш Wi-Fi совершается противоправное действие, например распространение экстремистских материалов, кибермошенничество или незаконный доступ к чужим данным, именно вы, как абонент сети, будете привлечены к ответственности за нарушения», — пояснил эксперт RT.

Деревлев отметил, что дополнительная зона риска возникает в дачных условиях. По его словам, каждый год популярность набирают системы умного дома. Их как раз очень любят мошенники с Wi-Fi-анализаторами.

«Цель атак — поиск уязвимостей в системах безопасности, в том числе через взлом Wi-Fi. Даже если на вашем участке нет таких систем, существует риск оказаться в зоне внимания злоумышленников и подвергнуться атаке», — отметил Деревлев.

Для владельца сети опасно использование анонимного выхода в интернет с целью совершения противоправных действий, так как IP-адрес привязан к конкретному человеку. Даже если докажут, что действовал другой, участие в чужой сети может привести к блокировке, штрафам и длительным процедурам восстановления.

Не стоит забывать, что подключиться к чужому Wi-Fi легко: радиус действия стандартного роутера составляет до 150 м, что делает сеть доступной для соседей.

Взломать можно даже защищенную сеть, поэтому для защиты от потенциальных угроз рекомендуется не только создать сложный пароль, но и регулярно просматривать список подключенных устройств посредством административной панели роутера. Обновляйте ПО роутера и меняйте устаревшие модели на актуальные.

Современные роутеры ведут журнал активности и позволяют настраивать фильтры устройств, блокируя посторонние гаджеты. Отключите функцию WPS для защиты от взлома. А при подозрении на несанкционированное подключение обратитесь к провайдеру для детализации трафика и при необходимости подайте заявление в полицию.