НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

зап.

 743мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Вышла за малийца
Разбился на квадроцикле
Сэкономить время и нервы на врачах
Почему «Локомотив» проиграл «Трактору»
Ярославна рыбачка рассказала о своем хобби
Что нового в Юбилейном парке
Фоторепортаж из деревни Губцево
Что будет на месте бывшей табачной фабрики
Отменят 13 автобусных маршрутов
Афиша на октябрь
Страна и мир Раздал Wi-Fi и попал за решетку: юрист — о том, почему опасно давать доступ к своей сети

Раздал Wi-Fi и попал за решетку: юрист — о том, почему опасно давать доступ к своей сети

IP-адрес сети привязан к конкретному человеку

211
Взломать можно даже защищенную сеть | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВзломать можно даже защищенную сеть | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Взломать можно даже защищенную сеть

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Незащищенная беспроводная сеть может стать для ее владельца серьезной проблемой, вплоть до финансовых потерь и уголовного преследования. О том, как себя обезопасить и избежать таких ситуаций, рассказал старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев.

«Ответственность за использование точки доступа несет ее владелец. Это означает, что, если через ваш Wi-Fi совершается противоправное действие, например распространение экстремистских материалов, кибермошенничество или незаконный доступ к чужим данным, именно вы, как абонент сети, будете привлечены к ответственности за нарушения», — пояснил эксперт RT.

Деревлев отметил, что дополнительная зона риска возникает в дачных условиях. По его словам, каждый год популярность набирают системы умного дома. Их как раз очень любят мошенники с Wi-Fi-анализаторами.

«Цель атак — поиск уязвимостей в системах безопасности, в том числе через взлом Wi-Fi. Даже если на вашем участке нет таких систем, существует риск оказаться в зоне внимания злоумышленников и подвергнуться атаке», — отметил Деревлев.

Для владельца сети опасно использование анонимного выхода в интернет с целью совершения противоправных действий, так как IP-адрес привязан к конкретному человеку. Даже если докажут, что действовал другой, участие в чужой сети может привести к блокировке, штрафам и длительным процедурам восстановления.

Не стоит забывать, что подключиться к чужому Wi-Fi легко: радиус действия стандартного роутера составляет до 150 м, что делает сеть доступной для соседей.

Взломать можно даже защищенную сеть, поэтому для защиты от потенциальных угроз рекомендуется не только создать сложный пароль, но и регулярно просматривать список подключенных устройств посредством административной панели роутера. Обновляйте ПО роутера и меняйте устаревшие модели на актуальные.

Современные роутеры ведут журнал активности и позволяют настраивать фильтры устройств, блокируя посторонние гаджеты. Отключите функцию WPS для защиты от взлома. А при подозрении на несанкционированное подключение обратитесь к провайдеру для детализации трафика и при необходимости подайте заявление в полицию.

Летом президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Они будут грозить тем, кто намеренно их ищет и уже «на карандаше» у правоохранителей, а в целом с принятием поправок «ни для кого ничего не поменяется». В этой теме мы разбирались в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Уголовная ответственность Интернет Мошенник Безопасность Политика конфиденциальности
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
56 минут
Шиза
Гость
14 минут
"если через ваш Wi-Fi совершается противоправное действие, например распространение экстремистских материалов, кибермошенничество или незаконный доступ к чужим данным, именно вы, как абонент сети, будете привлечены к ответственности за нарушения" - а почему я то? Пусть ответственность несет тот, кто подключился к сети и делает запрещенное.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление