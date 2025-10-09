НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

штиль.

 757мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,55
EUR 94,94
Открыли Комсомольский мост
Ярославна на «Мужском/Женском»
Ярославна снялась с Боней
Сэкономить время и нервы на врачах
Студентку нашли мертвой
Отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Дело против причала-ресторана на Волге
Сделают пешеходный центр
Ярославец умер в горах Абхазии
Афиша на октябрь
Страна и мир Россиян массово прекратили пускать в популярную страну. Людей допрашивают и держат в подвалах

Россиян массово прекратили пускать в популярную страну. Людей допрашивают и держат в подвалах

Вместо отпуска люди теряют время и деньги

43
Один из россиян устроил в аэропорту пикет, чтобы его не держали в подвале,&nbsp;— написал, что корейцы удерживают его в заложниках, и встал в аэропорту. Это помогло, мужчине дали улететь | Источник: BAZA / TelegramОдин из россиян устроил в аэропорту пикет, чтобы его не держали в подвале,&nbsp;— написал, что корейцы удерживают его в заложниках, и встал в аэропорту. Это помогло, мужчине дали улететь | Источник: BAZA / Telegram

Один из россиян устроил в аэропорту пикет, чтобы его не держали в подвале, — написал, что корейцы удерживают его в заложниках, и встал в аэропорту. Это помогло, мужчине дали улететь

Источник:

BAZA / Telegram

Россиян в массовом порядке стали особо тщательно допрашивать при попытках попасть в Южную Корею. Многих разворачивают на границе и даже помещают в изоляторы.

Личный пример

Об одном из случаев рассказал телеграм-канал «Осторожно, новости». Девушку из России депортировали из Южной Кореи, потому что она не смогла назвать корейские достопримечательности. Её удерживали в депортационной комнате 4 дня.

Имя девушки — Ульяна. Она давно мечтала побывать в Корее, заранее получила разрешение K-eta, оплатила отель и полетела из Санкт-Петербурга. При себе у неё были распечатки брони отелей и все необходимые документы. Но ее решили опросить дополнительно: спрашивали о стоимости поездки на автобусе, названия корейских улиц и музеев.

«Мне кажется, на многие вопросы 90% человек не смогли бы ответить. Было ощущение, что я на школьном экзамене и меня хотят завалить. Опрос длился около 4 часов, меня не пускали в уборную. После сообщили, что во въезде в страну отказано и я должна срочно покинуть Корею», — рассказала Ульяна.

Затем ее отвели в комнату для депортации. Обстановку там сложно описать.

«По ее [Ульяны] словам, там было 30 человек на 18 квадратных метрах, им часто отказывали в еде. В комнате не было окон, по ночам мужчина из Пакистана кричал из-за болей в сердце. Людей, которым становилось плохо, сотрудники называли симулянтами. Ульяна хотела купить билет за свои деньги, но ей отказали», — пишет телеграм-канал.

Ульяна провела в этом изоляторе 4 дня, потеряла деньги за отель и билеты. Затем ей удалось улететь домой.

Россиянам устраивают экзамены по истории Кореи | Источник: BAZA / TelegramРоссиянам устраивают экзамены по истории Кореи | Источник: BAZA / Telegram

Россиянам устраивают экзамены по истории Кореи

Источник:

BAZA / Telegram

Массовые проверки

Вскоре после огласки случая Ульяны выяснилось, что недопуск россиян в Южную Корею носит массовый характер. Это касается всех — от молодых девушек до целых семей с детьми. Десятки людей рассказывают о том, как им устроили тест на знание истории, памятников и достопримечательностей Кореи, а затем влепили отказ во въезде.

«Ещё один собеседник поделился с „Базой“, что он пытался провести отпуск с женой в Сеуле. После допроса ему одобрили въезд в Корею, а жене — нет. Причина — она не смогла назвать адреса достопримечательностей, так как весь маршрут по стране составлял муж. В итоге они провели несколько дней в ожидании обратного рейса в „подвале“, — пишет телеграм-канал BAZA/

Некоторых девушек корейские власти принимают за секс-работниц, которые пытаются попасть в страну в поисках работы. Выводы выносят, судя по внешности. Таким девушкам тоже  выдают отказы.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Южная Корея Граница Отпуск Допрос Изолятор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Решил, что больше в школу — никогда»: журналист рассказал, как работал учителем. Честная история молодого педагога
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление