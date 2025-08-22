Семь остановок водного транспорта в Ярославской области оборудуют дебаркадерами

После публикации портала 76.RU о необорудованной остановке речного трамвайчика в районе порта в Ярославле власти рассказали о планируемой модернизации инфраструктуры водного транспорта.
«Для обеспечения удобства пользования причальной инфраструктурой правительством Ярославской области прорабатываются вопросы модернизации причальной инфраструктуры, в том числе приобретение новых дебаркадеров для установки на основных остановочных пунктах. Замечания жителей в части оборудования инфраструктуры учитываются при дальнейшей реализации программы обновления причальной инфраструктуры», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
По информации чиновников, на межмуниципальных и внутригородских линиях Ярославля в ближайшие годы планируют установить новые плавучие причалы (дебаркадеры) в местах, где они полностью отсутствуют или потеряли эксплуатационные качества. Всего таким способом планируется обновить причалы на семи остановках пассажирских маршрутов.
Напомним, 22 августа на нашем сайте в был опубликован репортаж о работе речного трамвайчика. Корреспондент 76.RU попробовала доехать на водном транспорте в центр из Фрунзенского района. Оказалось, что найти место посадки непросто — оно никак не оборудовано, представляет собой клочок песчаного берега, со всех сторон заросшего травой.