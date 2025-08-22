НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 749мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Бизнесмен пожаловался губернатору
Программа «Пира на Волге»
Новый автобус
Ярославский бренд покорил Россию
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Дороги и транспорт Семь остановок водного транспорта в Ярославской области оборудуют дебаркадерами

Семь остановок водного транспорта в Ярославской области оборудуют дебаркадерами

Об этом сообщили в правительстве региона

112
Написать комментарий
На фотографии&nbsp;остановка речного трамвайчика во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: Варвара Киселева / 76.RU На фотографии&nbsp;остановка речного трамвайчика во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

На фотографии остановка речного трамвайчика во Фрунзенском районе Ярославля

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

После публикации портала 76.RU о необорудованной остановке речного трамвайчика в районе порта в Ярославле власти рассказали о планируемой модернизации инфраструктуры водного транспорта.

«Для обеспечения удобства пользования причальной инфраструктурой правительством Ярославской области прорабатываются вопросы модернизации причальной инфраструктуры, в том числе приобретение новых дебаркадеров для установки на основных остановочных пунктах. Замечания жителей в части оборудования инфраструктуры учитываются при дальнейшей реализации программы обновления причальной инфраструктуры», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

По информации чиновников, на межмуниципальных и внутригородских линиях Ярославля в ближайшие годы планируют установить новые плавучие причалы (дебаркадеры) в местах, где они полностью отсутствуют или потеряли эксплуатационные качества. Всего таким способом планируется обновить причалы на семи остановках пассажирских маршрутов.

Напомним, 22 августа на нашем сайте в был опубликован репортаж о работе речного трамвайчика. Корреспондент 76.RU попробовала доехать на водном транспорте в центр из Фрунзенского района. Оказалось, что найти место посадки непросто — оно никак не оборудовано, представляет собой клочок песчаного берега, со всех сторон заросшего травой.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Речной трамвай Остановка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление