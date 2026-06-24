Дачники не лечат, а калечат: что делать, если на листьях смородины появились красные пятна

Изменения на листьях смородины — признак поражения и болезни растения, важно своевременно распознать причину и начать лечить кустик Источник: GPT

Если вы заметили на листьях своей смородины яркие красные или бордовые пятна, не стоит паниковать, но и игнорировать ситуацию нельзя. Это тревожный сигнал, что растение подверглось заболеванию или атаке вредителей. В статье расскажем, чем вызвана эта проблема, как правильно ее диагностировать и какие средства действительно помогают вернуть кусту здоровье.

Что означают красные пятна на листьях смородины

Наиболее частая причина появления красных вздутий или пятен на листьях черной и красной смородины — галловая тля. Насекомые поселяются с нижней стороны листа, высасывают соки, и в ответ растение образует красные вздутия — галлы. Иногда пятна могут быть вызваны грибковыми заболеваниями, но это встречается реже.

Важно правильно распознать, с чем именно вы имеете дело.

Признаки галловой тли:

красные или багровые вздутия на верхней части листа;

с обратной стороны — мелкие зеленовато-желтые или черные тельца (собственно, тля);

скручивание листьев, замедление роста побегов.

Если же пятна плоские, распространились по всей поверхности, а на листьях появился налет — речь может идти о антракнозе или другой грибковой инфекции.

Красные вздутия не всегда означают, что урожай погибнет Источник: GPT

Когда обработка может не понадобиться

Галловая тля выглядит пугающе, но взрослый сильный куст часто продолжает расти и плодоносить даже с частью поврежденных листьев. Если вздутия единичные, новых колоний с обратной стороны листа нет, а ягоды уже наливаются, лучше ограничиться ручным удалением самых пораженных листьев, душем из шланга и наблюдением. Красные галлы после этого не исчезнут: ткань листа уже изменилась, но важно, чтобы не появлялись свежие пятна на молодых верхушках.

Чем обработать кусты от красных пятен

В зависимости от причины, методы обработки различаются. Разберемся, чем обрабатывать кусты смородины при галловой тле и грибке.

При галловой тле

Против тли наиболее эффективно работают инсектициды — средства, уничтожающие насекомых. Обрабатывать кусты нужно в сухую погоду, желательно утром или вечером.

Вот чем можно опрыскать кусты:

инсектициды промышленного производства. Эти средства дают быстрый и стойкий эффект: малатион, пиримифос-метил, бета-циперметрин, имидаклоприд. Разводите строго по инструкции, обязательно используйте перчатки и маску;

народные средства. Подойдут, если поражение небольшое или вы против «химии»: настой чеснока (200 г измельченного чеснока на 10 л воды, настоять сутки); мыльно-зольный раствор (300 г золы и 50 г хозяйственного мыла на 10 л воды); отвар табака или луковой шелухи.

Обработку во время плодоношения стоит подбирать с учетом срока ожидания Источник: GPT

Обработку нужно проводить 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней. Не забывайте осматривать нижнюю сторону листьев — именно там прячется тля.

Если смородина цветет, инсектициды лучше не применять: они могут навредить опылителям. Во время созревания ягод у каждого вещества нужно проверять срок ожидания до сбора урожая. Чем ближе сбор, тем уместнее механические способы, мыльный раствор и удаление отдельных листьев, а сильные обработки лучше переносить на период после плодоношения.

При грибковых заболеваниях

Если пятна не имеют вздутой формы, листья темнеют и покрываются налетом, понадобится другой подход — фунгицидная обработка.

На помощь придут такие средства:

фунгициды : хлорокись меди, сульфат меди с гидроксидом кальция, пенконазол, дифеноконазол. Опрыскивать 2–3 раза с интервалом 10 дней;

профилактические народные методы: раствор соды (1 ст. ложка на 1 л воды) + 1 ч. ложка жидкого мыла. Или настой хвоща (100 г сухого растения на 1 л воды, кипятить 30 минут, остудить и развести до 5 л).

Также важно убрать с куста все пораженные листья и сжечь их — споры грибка легко переносятся ветром.

Прореженная крона снижает риск повторных грибковых инфекций Источник: GPT

Профилактика: как не допустить повторного заражения

Лучшее лечение — профилактика. Даже если вы успешно справились с пятнами в этом году, не забывайте о регулярном уходе за кустами.

Чтобы смородина оставалась здоровой, соблюдайте простые правила: