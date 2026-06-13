«Подбираем ключик»: рыбак из Ярославля рассказал, как вычислить богатое уловом место

Рыбак из Ярославля поделился советами о том, как найти богатое уловом место Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, читатель 76.RU Максим,

Читатель 76.RU из Ярославля Максим увлекается рыбалкой. В прошлом году ему удалось вытащить из Волги 20 килограммов лещей и подлещиков.

Он рассказал редакции, как отыскать богатое на улов место и какой прикормкой стоит заманивать рыбу.

Как найти рыбное место

Максим в основном специализируется на ловле лещей. По его словам, выбор места для рыбалки зависит от рельефа дна водоема.

«Надо смотреть, на какую рыбу и куда вставать по дистанции с берега. За лещом обычно встают недалеко от бровки, либо на переходе ила, песка на ракушку. Так как основная кормовая база лещей — это рачки», — объяснил рыболов.

Если говорить о рыбалке не с берега, а с лодки, в случае с лещом профессионалы чаще всего выбирают глубокие ямы глубиной под 10 метров. Ловят рыбу на снасть, которая называется кольцовка.

В какое время суток идти на рыбалку

Мнения любителей рыбалки о том, в какое время суток можно урвать самый богатый улов, расходятся. Кто-то предпочитает отправиться на берег реки с удочкой пораньше. Другие выбирают вариант ночной ловли.

По словам Максима, в этом вопросе нужно учитывать время года.

«Весной обычно ночью не очень ловится. А вот летом в основном всё ловят ночью, так как не так жарко и лещ выходит из ям на более мелкие участки, но это всё в теории», — рассказал ярославец.

В вопросах привлечения рыбы прикормкой, по словам Максима, все тоже индивидуально. Например, в прошлом году во время удачной рыбалки он добавил в закорм перловку и горох, заранее окрашенные пищевым красителем, а также кукурузу и живой компонент. Крупная и яркая фракция прикормки должна привлечь внимание рыбы.

На каждую рыбалку ярославец берет с собой разную наживку.

«Потому что в процессе ловли, подбирая ключик к рыбе, перебираю разные вариации насадки. Я беру на рыбалку все возможные наживки: мотыль, червь, опарыш белый и красный», — рассказал Максим.

Где ловить рыбу на Волге

Максим рассказал, что Волга богата на улов. Но лучшее место ярославец выделить не может. По его словам, каждый год в течение сезона он бывает с удочкой в разных округах региона.

«Начинаю с Углича, а дальше всё ближе к Ярославлю. Это Орлово и подальше — Некрасовский район», — рассказал Максим.

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