«Подбираем ключик»: рыбак из Ярославля рассказал, как вычислить богатое уловом место

Читатель 76.RU из Ярославля Максим увлекается рыбалкой. В прошлом году ему удалось вытащить из Волги 20 килограммов лещей и подлещиков.
Он рассказал редакции, как отыскать богатое на улов место и какой прикормкой стоит заманивать рыбу.
Как найти рыбное место
Максим в основном специализируется на ловле лещей. По его словам, выбор места для рыбалки зависит от рельефа дна водоема.
«Надо смотреть, на какую рыбу и куда вставать по дистанции с берега. За лещом обычно встают недалеко от бровки, либо на переходе ила, песка на ракушку. Так как основная кормовая база лещей — это рачки», — объяснил рыболов.
Если говорить о рыбалке не с берега, а с лодки, в случае с лещом профессионалы чаще всего выбирают глубокие ямы глубиной под 10 метров. Ловят рыбу на снасть, которая называется кольцовка.
В какое время суток идти на рыбалку
Мнения любителей рыбалки о том, в какое время суток можно урвать самый богатый улов, расходятся. Кто-то предпочитает отправиться на берег реки с удочкой пораньше. Другие выбирают вариант ночной ловли.
По словам Максима, в этом вопросе нужно учитывать время года.
«Весной обычно ночью не очень ловится. А вот летом в основном всё ловят ночью, так как не так жарко и лещ выходит из ям на более мелкие участки, но это всё в теории», — рассказал ярославец.
В вопросах привлечения рыбы прикормкой, по словам Максима, все тоже индивидуально. Например, в прошлом году во время удачной рыбалки он добавил в закорм перловку и горох, заранее окрашенные пищевым красителем, а также кукурузу и живой компонент. Крупная и яркая фракция прикормки должна привлечь внимание рыбы.
На каждую рыбалку ярославец берет с собой разную наживку.
«Потому что в процессе ловли, подбирая ключик к рыбе, перебираю разные вариации насадки. Я беру на рыбалку все возможные наживки: мотыль, червь, опарыш белый и красный», — рассказал Максим.
Где ловить рыбу на Волге
Максим рассказал, что Волга богата на улов. Но лучшее место ярославец выделить не может. По его словам, каждый год в течение сезона он бывает с удочкой в разных округах региона.
«Начинаю с Углича, а дальше всё ближе к Ярославлю. Это Орлово и подальше — Некрасовский район», — рассказал Максим.
Ходите на рыбалку?
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