Секреты красоты: 67-летняя миссис Севера поделилась рецептом молодости. Видео

Победительница конкурса красоты поделилась секретами молодости Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Пенсионерка из Архангельской области завоевала главную корону на конкурсе красоты. Ольга Ядрихинская получила титул «Миссис Севера». В свои 67 она блистает на сцене, заряжает своей позитивной энергией и демонстрирует свою красоту. В видео Ольга рассказала, почему пошла на конкурс и в чем секрет ее очарования.

Последние годы для Ольги Ядрихинской были тяжелыми: говорит, «выпала из жизни». После ковида она потеряла сразу троих близких: маму, первого мужа и еще одного родного мужчину. Сама переболела тяжело — волосы выпали, сил не было.

«У меня год расчески не было в руках, — признаётся она. — Я жила скромно и не обращала на себя внимания. Решила выйти на сцену, чтобы спеть и проверить, раскроются ли у меня легкие после болезни. И всё получилось».

Проект «Мисс и Миссис Севера» помог вернуть вкус к жизни. Раньше Ольга не участвовала в конкурсах красоты, но на сцене чувствовала себя комфортно. Опыт работы в Доме культуры дал ей уверенность и умение себя преподнести.

Чтобы сохранить фигуру, пенсионерка занимается танцами, объясняет: зарядка и занятия в спортзале так не вдохновляют. А сил придает баня, которую обожает вся семья Ядрихинских: «После бани ты как молодильное яблочко откушал». Своей фирменной фишкой в уходе Ольга называет умывание льдом.

«Следить за внешностью важно, но ничто не заменит красоты душевной. Если ты улыбаешься, если несешь добро и отдаешь его, то люди начинают к тебе тянуться. А если кто-то что-то нехорошее говорит, нужно просто проходить мимо и не обращать внимания», — говорит миссис Севера.