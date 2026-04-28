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Стиль и красота Истории Секреты красоты: 67-летняя миссис Севера поделилась рецептом молодости. Видео

Секреты красоты: 67-летняя миссис Севера поделилась рецептом молодости. Видео

Пенсионерка победила в конкурсе красоты

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Победительница конкурса красоты поделилась секретами молодости

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Пенсионерка из Архангельской области завоевала главную корону на конкурсе красоты. Ольга Ядрихинская получила титул «Миссис Севера». В свои 67 она блистает на сцене, заряжает своей позитивной энергией и демонстрирует свою красоту. В видео Ольга рассказала, почему пошла на конкурс и в чем секрет ее очарования.

Последние годы для Ольги Ядрихинской были тяжелыми: говорит, «выпала из жизни». После ковида она потеряла сразу троих близких: маму, первого мужа и еще одного родного мужчину. Сама переболела тяжело — волосы выпали, сил не было.

«У меня год расчески не было в руках, — признаётся она. — Я жила скромно и не обращала на себя внимания. Решила выйти на сцену, чтобы спеть и проверить, раскроются ли у меня легкие после болезни. И всё получилось».

Проект «Мисс и Миссис Севера» помог вернуть вкус к жизни. Раньше Ольга не участвовала в конкурсах красоты, но на сцене чувствовала себя комфортно. Опыт работы в Доме культуры дал ей уверенность и умение себя преподнести.

Чтобы сохранить фигуру, пенсионерка занимается танцами, объясняет: зарядка и занятия в спортзале так не вдохновляют. А сил придает баня, которую обожает вся семья Ядрихинских: «После бани ты как молодильное яблочко откушал». Своей фирменной фишкой в уходе Ольга называет умывание льдом.

«Следить за внешностью важно, но ничто не заменит красоты душевной. Если ты улыбаешься, если несешь добро и отдаешь его, то люди начинают к тебе тянуться. А если кто-то что-то нехорошее говорит, нужно просто проходить мимо и не обращать внимания», — говорит миссис Севера.

Сейчас пенсионерка готовится к финалу всероссийского конкурса «Миссис Россия Мира 2026», который пройдет в Москве 5 июня. Своим примером она хочет показать другим женщинам, что не стоит бояться выходить на сцену в любом возрасте.

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Кристина Полевая
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Конкурс красоты Победительница конкурса красоты Королева красоты Пенсионерка Жизнь на пенсии
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Комментарии
1
Гость
28 апреля, 19:57
Да ну нафиг
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Гость
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