«Ситуация исправится»: Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива»

22 октября ярославский «Локомотив» на выезде встретился с казанским «Ак Барсом». В результате ярославцы уступили хозяевам поля со счетом 0:1.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поздравил соперника с победой. В том, что ярославская команда потерпела поражение, он не видит ничего критичного.
«Сезон длинный, много игр. И некоторые будут складываться не в нашу пользу. Ситуация исправится», — отметил он.
Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подчеркнул, что команде было важно проверить себя в игре против такого соперника, как «Локомотив».
«Соперник также старается много играть в давлении, с контролем шайбы. Поэтому такой показательный матч для нас был. Ребята молодцы! Победы достаются за счет самоотдачи, работы», — прокомментировал Анвар Гатиятулин.
Напомним, на предыдущей пресс-конференции 20 октября Боб Хартли сравнил свою работу тренером в омском «Авангарде» и ярославском «Локомотиве». Он отметил, что в «Авангарде» пришлось многое перестроить. В «Локомотиве» другая ситуация.
«Здесь много ребят, которые знают, как выигрывать. Но каждый тренер приходит со своей системой, со своими деталями. И надо отдать должное хоккеистам, что они слушают, выполняют, становятся лучше», — сказал Хартли.