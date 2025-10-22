НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

с-з.

 755мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,65
EUR 94,75
Востребованные профессии
К нам едет «Ревизор»
Летучая на отдыхе
«Умные решения» в недвижимости
Медведи в деревне
Где подготовить авто к холодам
Поднимут налоги
Бизнес по-женски
Новая застройка
Какой будет зима в России
Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Ситуация исправится»: Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива»

«Ситуация исправится»: Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива»

Ярославцы уступили казанскому «Ак Барсу» в матче на выезде

153
Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБоб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 октября ярославский «Локомотив» на выезде встретился с казанским «Ак Барсом». В результате ярославцы уступили хозяевам поля со счетом 0:1.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поздравил соперника с победой. В том, что ярославская команда потерпела поражение, он не видит ничего критичного.

«Сезон длинный, много игр. И некоторые будут складываться не в нашу пользу. Ситуация исправится», — отметил он.

Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подчеркнул, что команде было важно проверить себя в игре против такого соперника, как «Локомотив».

«Соперник также старается много играть в давлении, с контролем шайбы. Поэтому такой показательный матч для нас был. Ребята молодцы! Победы достаются за счет самоотдачи, работы», — прокомментировал Анвар Гатиятулин.

Напомним, на предыдущей пресс-конференции 20 октября Боб Хартли сравнил свою работу тренером в омском «Авангарде» и ярославском «Локомотиве». Он отметил, что в «Авангарде» пришлось многое перестроить. В «Локомотиве» другая ситуация.

«Здесь много ребят, которые знают, как выигрывать. Но каждый тренер приходит со своей системой, со своими деталями. И надо отдать должное хоккеистам, что они слушают, выполняют, становятся лучше», — сказал Хартли.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ХК Локомотив Боб Хартли ХК Ак Барс
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление