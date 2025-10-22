«Ситуация исправится»: Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива»

Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

22 октября ярославский «Локомотив» на выезде встретился с казанским «Ак Барсом». В результате ярославцы уступили хозяевам поля со счетом 0:1.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поздравил соперника с победой. В том, что ярославская команда потерпела поражение, он не видит ничего критичного.

«Сезон длинный, много игр. И некоторые будут складываться не в нашу пользу. Ситуация исправится», — отметил он.

Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подчеркнул, что команде было важно проверить себя в игре против такого соперника, как «Локомотив».

«Соперник также старается много играть в давлении, с контролем шайбы. Поэтому такой показательный матч для нас был. Ребята молодцы! Победы достаются за счет самоотдачи, работы», — прокомментировал Анвар Гатиятулин.

Напомним, на предыдущей пресс-конференции 20 октября Боб Хартли сравнил свою работу тренером в омском «Авангарде» и ярославском «Локомотиве». Он отметил, что в «Авангарде» пришлось многое перестроить. В «Локомотиве» другая ситуация.