Потратили больше 2,5 миллиарда евро: самые дорогие трансферы и интриги чемпионата Англии

«Ливерпуль» будет защищать чемпионский титул Источник: пресс-служба «Ливерпуля»

15 августа стартовал новый сезон чемпионата Англии. Интриги в турнире много: вернется ли на былой уровень «Манчестер Юнайтед», удержит ли чемпионский титул «Ливерпуль», будет ли бороться за первые места «Челси» — перечислять можно бесконечно.

161.RU рассказывает о самых громких трансферах лета в чемпионате Англии и об основных интригах турнира.

Денег не считают

Чемпионат Англии этим летом подтвердил статус самого богатого турнира в мире. 20 команд АПЛ суммарно купили 284 футболиста, заплатив за них 2,5 миллиарда евро. Цифры еще не окончательные — трансферное окно еще открыто.

Больше всех потратил действующий чемпион «Ливерпуль» — 334,6 миллиона евро. Именно эта команда оформила два самых дорогих трансфера в лиге. За 125 миллионов евро у леверкузенского «Байера» был куплен 22-летний полузащитник сборной Германии Флориан Виртц. Он считается одним из самых талантливых игроков мира. Еще полгода назад его сватали в «Баварию» или мадридский «Реал», в который перешел бывший тренер «Байера» Хаби Алонсо, но Виртц неожиданно выбрал Англию. Полузащитника отличает неординарная техника и исключительное видение поля; как правило, в своих командах он «дирижирует» атаками.

Источник: пресс-служба «Ливерпуля»

Еще одним новичком «Ливерпуля» стал 23-летний французский нападающий Уго Экитике. Немецкий «Айнтрахт» получил за него 90 миллионов евро. Звездой форвард пока не считается, но обладает большим талантом. В прошлом сезоне чемпионата Германии он забил 15 голов в 33 матчах.

Источник: пресс-служба «Ливерпуля»

Один из самых популярных клубов мира «Манчестер Юнайтед» прошлый сезон провалил. «Красные дьяволы» в чемпионате заняли лишь 15-е место, а в финале Лиги Европы проиграли «Тоттенхэму». В итоге команда Рубена Аморима осталась без еврокубков в сезоне-2025/2026.

Именно трансферы «манкунианцев» занимают места с третьего по пятое в рейтинге самых дорогих летних трансферов Англии в 2025 году. При этом сложно сказать, что команды пополнилась суперзвездами. Из «Лейпцига» пришел нападающий Бенджамин Шешко (76,5 миллиона евро), у «Брентфорда» приобрели вингера Брайана Мбеумо (75 миллионов евро), из «Вулверхэмптона» перешел нападающий Матеус Кунья (74,2 миллиона евро).

Источник: пресс-служба «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Арсенал» в последний раз чемпионом Англии становился в 2004 году, когда команду тренировал Арсен Венгер, а в нападении зажигал Тьерри Анри. В последние три сезона «канониры» становились вторыми — команда Микеля Артета мечтает подняться на высшую ступень турнирной таблицы.

Летом «Арсенал» укрепил центр поля, купив у «Реала Сосьедад» за 70 миллионов евро 26-летнего опорного полузащитника Мартина Субименди. Чемпион Европы впервые в карьере попробует свои силы за пределами Сан-Себастьяна.

Источник: пресс-служба «Арсенала»

Еще одним новичком «Арсенала» стал шведский нападающий Виктор Дьекереш. Он считался одним из самых лакомых лотов этого трансферного окна. В прошлом сезоне он играл за лиссабонский «Спортинг». В чемпионате Португалии Виктор забил 39 голов и занял второе место в борьбе за «Золотую бутсу», уступив только нападающему «Реала» Килиану Мбаппе. За 27-летнего бомбардира пришлось заплатить 65 миллионов евро.

Источник: пресс-служба «Арсенала»

Сильнейшие в мире

Источник: пресс-служба «Челси»

Если бы команды писали сочинение на тему «Как я провел лето», то самый зажигательный рассказ был бы у лондонского «Челси». Неожиданно для многих «синие» в США выиграли клубный чемпионат мира, в финале обыграв действующего победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:0).

Довольствовалась команда не только трофеем, но и призовыми — более 100 миллионов евро. На турнире в США обкатку прошли и новички команды: нападающие Жоао Педро и Лиам Делап.

18-летний бразилец Эстеван хоть и играл на чемпионате мира за «Палмейрас», но успел передать привет болельщикам своей нынешней команды, забив красивый гол с острого угла.

На фоне успеха «Челси» остается единственной командой АПЛ, у которой нет титульного спонсора. Лондонцы теперь стремятся заключить соглашение на более выгодных для себя условиях.

Но есть в летних похождениях команды и минусы. Футболисты слишком устали — что уже выливается в травмы. Перед началом сезона важный центральный защитник Леви Колуилл порвал крестообразные связки колена.

Фавориты

Суперкомпьютер Opta перед сезоном традиционно оценивает шансы команд на победу в чемпионате Англии. Первое место в рейтинге фаворитов занимает действующий чемпион «Ливерпуль» (28,5%), «Арсенал» вновь ставят на второе место (24,3%). Тройку замыкает «Манчестер Сити» (18,8%) Хосепа Гвардиолы.

«Челси» летом выиграл клубный чемпионат мира, но вот шансы на победу в чемпионате Англии у коллектива Энцо Мареска невелики — 8,4%.

Совсем не верит суперкомпьютер в «Манчестер Юнайтед» (0,6%) и «Тоттенхэм» (0,3%). Эти команды он ставит на 12-е и 14-е места соответственно.

Большая трагедия

Источник: социальные сети Диогу Жоты

Утром 3 июля в испанской провинции Самора погиб нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота. Португалец ехал со своим 25-летним братом Андре Силвой (играл в команде второй лиги Португалии «Пенафиел»). Lamborghini выехала на встречную полосу, где у нее лопнула покрышка. После этого машина перевернулась и загорелась.

22 июня Жота женился на Руте Кардозо, с которой встречался с 2013 года. У них осталось трое детей.

Источник: пресс-служба «Ливерпуля»

Гибель Жоты и его брата объединила футбольный мир. Болельщики ливерпульских команд («Эвертона» и «Ливерпуля») несли шарфы и цветы к стадиону «Ливерпуля», игроки в память о нападающем праздновали гол в его стиле, а футболисты «Челси» пожертвовали семье португальца призовые за победу в клубном чемпионате мира — это примерно 15,5 миллиона долларов.