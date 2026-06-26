«Тебя словно не существует»: что такое стешинг и как понять, что партнер «припрятывает» тебя

Многие проблемы в отношениях можно решить простым разговором Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Вы встречаетесь уже почти год. Всё прекрасно: романтические свидания, глубокие разговоры, чувство близости, но есть одно но. Вы ни разу не видели его (ее) друзей, не знакомы с семьей, в соцсетях нет ни одной вашей совместной фотографии. Когда в беседе с кем-либо поднимается вопрос отношений, тема сразу меняется. Поздравляем (читай — сочувствуем): вы стали жертвой стешинга. И пожалуй, это тот самый случай, когда скелет в шкафу вовсе не метафора. Наши коллеги из НГС узнали у психолога, что делать в таких ситуациях.

Что такое стешинг

Слово пришло в нашу речь из Сети. Именно там завирусился термин, обозначающий явление в отношениях, при котором один из партнеров сознательно скрывает второго от своего окружения. «Стешинг» (stashing) в переводе с английского означает «припрятывание».

Термин придумала в 2017 году журналистка британского издания Metro Эллен Скотт. С тех пор он прочно вошел в лексикон психологии отношений, встав в один ряд с такими понятиями, как гостинг (исчезновение без объяснения причин) и бредкрамбинг («прикармливание» или удерживание на крючке).

Суть стешинга в том, что человек вроде бы находится в отношениях, но партнер не знакомит его с друзьями, не представляет семье, не упоминает в разговорах и не показывает в соцсетях, что занят. Более того, в публичном пространстве он или она позиционирует себя как свободного человека.

При этом в личном общении вас убеждают в серьезности намерений, говорят о чувствах и строят планы. Парадокс в том, что наедине вы — пара, а для всего остального мира — вас словно не существует.

Зачем люди так делают

Психолог Ольга Панченкова объясняет: признаки стешинга обычно очевидны, хотя жертва долгое время может их не замечать или оправдывать. Причины такого поведения могут быть разными — и почти все они неприятны для того, кого прячут.

В 90% случаев, по мнению психолога, скрываемый человек не является единственным партнером либо его держат в качестве «запасного аэродрома» на случай, если не найдется кто-то лучше. Оставшиеся 10% причин могут быть следующими:

партнер стесняется вас (не устраивают внешний вид, статус, происхождение);

партнер стесняется своего окружения (боится осуждения семьи или друзей по культурным, религиозным или социальным причинам);

партнер — одиночка, и у него действительно нет близкого окружения (что само по себе должно насторожить);

партнер не готов к серьезным обязательствам и хочет оставить себе свободу выбора.

Что делать, если вы стали жертвой стешинга

Стешинг — серьезный красный флаг в отношениях, и лучшее, что можно сделать — прекратить их.

«Спрятав вас в шкаф, стешист не берет на себя ответственности за отношения. Он может убедить себя, что вы на самом деле не пара, и поэтому он может делать всё, что хочет, и встречаться с кем угодно», — предупреждает эксперт.

Особенно опасна эта ситуация для того, кого скрывают. Постоянное ощущение, что вас прячут, подрывает самооценку и доверие.

«Человек начинает задаваться вопросами: „Почему он/она боится представить меня всем?“, „Я недостаточно хороша для него?“, „Проблема во мне?“. Эти сомнения разрушают отношения изнутри, даже если сам стешинг прекращается», — добавляет психолог.

Но не стоит спешить с выводами. Иногда причина может быть не столь мрачна, как кажется. Возможно, человек на самом деле боится определенных друзей или членов семьи.

«У всех разные отношения с родителями и друзьями, и важно уважать границы партнера, — говорит Ольга Панченкова и добавляет, что для начала стоит просто поговорить с партнером. — Увиливающие ответы — не в счет. Затем нужно спросить себя: хотите ли вы быть призраком или тенью?»

Важно выяснить, стоит ли за поведением партнера стеснительность, стремление контролировать отношения или намеренное сокрытие для ведения двойной жизни.

«Обратите внимание на реакцию. Если партнер обвиняет вас, настаивает на том, что вы на самом деле не вместе, или говорит, что вы преувеличиваете проблему — уходите из таких отношений», — советует психолог.