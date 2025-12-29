НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Он и она Подробности Несчастливы вместе: молодая жена Виктора Логинова устала терпеть его выходки и подала на развод — что он натворил

Несчастливы вместе: молодая жена Виктора Логинова устала терпеть его выходки и подала на развод — что он натворил

За шесть лет отношений Мария Гуськова потеряла себя и нажила проблем со здоровьем

296
Молодая жена Виктора Логинова требует от него развода | Источник: loginov_victor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Молодая жена Виктора Логинова требует от него развода

Источник:

loginov_victor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Известный герой Виктора Логинова Гена Букин в ситкоме «Счастливы вместе» (16+) организовал общество «Без баб», участники которого стремились доказать окружающим, что они не подкаблучники. Но никто и не подозревал, насколько актер вживется в роль главного «безбабника». Уже четвертая жена уходит от Виктора Логинова.

О том, что она устала терпеть выходки Виктора Логинова, его пока еще супруга Мария Гуськова заявила у себя в соцсетях. По ее словам, за шесть лет отношений с актером она «научилась очень хорошо оправдывать человека, но не научилась защищать себя».

Источник:

guskova.maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я устала бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам. Я устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. Я устала бороться, я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь! Я подала на развод! Я требую от своего мужа подписать заявление, — заявила Гуськова.

Источник: loginov_victor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

loginov_victor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отдельно актриса затронула тему жестокого обращения со стороны супруга. По ее словам, долгое время она предпочитала молчать о происходящем.

— Я молчу про рукоприкладство и всё остальное, через что прошли женщины, в том числе и я. По глупости и от большой любви к человеку я отказывалась от своих личных возможностей: от большинства кастингов, фотосессий, походов на кинофестивали и театральные фестивали. Потому что в моей семье они считались неприемлемыми, и, если я туда ногой шагну, я должна была непременно снять кольцо, — отметила Гуськова.

Мария также отметила, что была слепа и не замечала, что провела часть своей жизни «с человеком, который был на финансовом и моральном дне».

— Я не замечала, как тону по всем фронтам, а он растет, хорошеет, набирается сил и параллельно творит гадкие поступки. И я считаю, что после всего, что я сделала для семьи, я вправе вернуть свои возможности, но меня сочли меркантильной. По его словам, я должна довольствоваться тем, что у меня есть, ведь мне кинули мир под ноги, который потом и забрали, — продолжила Мария.

Источник: loginov_victor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

loginov_victor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам Гуськовой, супруг отказывается давать развод, несмотря на поданное заявление. Актриса намерена добиваться решения через суд и рассчитывает на защиту со стороны закона.

— Человек не дает мне развод, обосновывая это тем, что не хочет разводиться, но при этом творит лютую дичь. Всё, что мне остается делать, — это полагаться на наши законы и суд. И я очень надеюсь, что суд решит всё по-честному. Если человек с грязью, от него будет вонять всю жизнь, пока он сам себя не отмоет. А отмывай его, не отмывай — без его желания всё равно заляпается, — подчеркнула она.

Также Мария заявила, что получает угрозы и сталкивается с давлением со стороны мужа, однако больше не намерена молчать.

— Мне было сказано, что человек знает, где живут мои родители, мои бабушка с дедушкой. И мне было сказано, что взрывпакет работает очень быстро… Вот такая история. Были угрозы, что люди будут прислушиваться к нему, а не ко мне, что он придумает какие-то вещи, которые мне подпортят репутацию. Я не собираюсь молчать, как это делали другие пострадавшие морально женщины. Я хочу остановить эту цепочку, — призналась Гуськова.

Гуськова стала четвертой женой Логинова. Пара узаконила отношения в 2020 году. Уже через год после свадьбы они заявляли о расставании, но тогда решили сохранить брак. Теперь Мария настроена более решительно.

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Виктор Логинов Звездные разводы Семейный конфликт
