«Погибнет — всё достанется ей». Бывшая возлюбленная бойца купила дом и две машины на его деньги

Официально дом и две машины военнослужащему не принадлежат Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Военнослужащий из Верхней Тавды Свердловской области еще недавно был уверен, что обеспечил себе достойную жизнь, когда купил дом и две машины. Но приехав в родной город в отпуск, он узнал, что на имущество у него нет никаких прав — всё оформлено на девушку, с которой боец решил разорвать отношения. Наши коллеги из Е1.RU рассказывают, что известно об этой ситуации и что говорят ее участники.

«Доверял ей очень»

Роман с Александрой у мобилизованного завязался во время его первого отпуска — за пять дней до возвращения в зону СВО. Отношения развивались стремительно. Военный признается: думал, что встретил надежного человека. Она учительница, в одиночку воспитывает дочь-подростка.

Тогда же боец исполнил свою давнюю мечту — купил машину, на которую копил целый год. Он рассказывает, что успел перевести деньги владельцу авто, но не оформил договор купли-продажи. Помочь попросил возлюбленную.

«Мы договорились, что она съездит к прежнему хозяину и переоформит договор купли-продажи на мою маму. Она взяла документы, но оформила договор на себя, — рассказывает военнослужащий. — Сказала, потом приеду, всё на меня переоформит».

Это одна из машин, которая оформлена на бывшую девушку бойца Источник: читатель E1.RU

По такой же схеме его избранница, рассказывает боец, стала владелицей частного дома. Объявление о продаже военнослужащий нашел, когда был на СВО. Говорит: боялся, что до его отпуска дом кто-нибудь купит, и попросил Александру поскорее оформить сделку.

«Мама у меня уже старенькая, чтобы ездить со всеми этими документами, поэтому я девушку попросил. Доверял ей очень. Перевел деньги на дом, она купила его. Там ремонт надо было делать, я дал ей доступ к онлайн-банку, чтобы она оплачивала работы. У меня-то постоянно нет интернета», — говорит военнослужащий.

«Понял, что ей нужны только деньги»

По словам бойца, отношения дали трещину, когда он вернулся домой после ранения.

«Я понял, что ей нужны только деньги. В отпуск приехал, почти каждый день выпивал, а она этим пользовалась. Я утром просыпаюсь, думаю — а куда столько денег у меня ушло: то цепочку купил ей, то кредит закрыл ей, — вспоминает военный. — Еще одну машину купил, Lexus, тоже оформил на нее».

В сентябре 2025 года военнослужащий предложил Александре расстаться, потому что он полюбил другую. Попросил бывшую переписать на него всё имущество, которое он купил, — но та отказалась.

«Она сначала хотела отдать всё, а потом в штыки просто. Я уехал к другу в Тюмень, она попросила: можно мама в доме переночует? Я разрешил, а она за ночь всю мебель вынесла оттуда. А она тоже куплена на мои деньги», — рассказывает военнослужащий.

Бывшая многое вывезла из дома Источник: читатель E1.RU

«Ему скоро возвращаться на передовую. Мне кажется, она специально тянет время, чтобы он ушел, а имущество осталось на ней. Если он погибнет — всё достанется ей», — считает новая возлюбленная бойца.

«Он мне всё подарил»

Бывшая военнослужащего уверена, что ничего ему не должна.

«Он мне всё подарил. Мы два года были вместе, он говорил, что мы — семья. Что он сейчас говорит — таких договоренностей у нас не было», — объясняет E1.RU Александра.

По ее словам, имущество они с бывшим покупали вместе, она тоже вкладывала свои деньги.

«Мне очень неприятна эта ситуация. Человек очень много врет и наговаривает. Из дома я съехала, он привел туда новую девушку. Но я хозяйка этого дома», — говорит Александра.

Подарок или незаконное обогащение?

Военнослужащий написал заявление в полицию и намерен судиться. У него сохранились выписки о всех денежных переводах. С их помощью он собирается доказать, что машины и дом куплены за его счет.

По мнению юриста Павла Невольниченко, ситуацию осложняет то, что договоренности у бойца и его девушки были только устные. По документам она — законный владелец имущества.

«Если в рамках судебного разбирательства военнослужащий будет доказывать, что он не собирался одарить женщину деньгами для покупки ею объекта недвижимости или транспортного средства, суд может взыскать с нее эту сумму как неосновательное обогащение. Ключевым моментом тут является то, насколько законно было расценивать перечисленные деньги как дар и действительно ли обе стороны имели в виду дарение», — считает Павел Невольниченко.

