«Фактор будет давить»: эксперты объяснили, подешевеют ли квартиры вслед за ставкой ЦБ

Ключевая ставка Центрального Банка России — один из главных показателей, за которым следят все, кто считает деньги. Смотрят за ней и ярославцы, мечтающие купить жилье. Ведь ее размер непосредственно влияет на дороговизну ипотеки.

В последний раз ЦБ РФ снизил ключевую ставку 27 апреля 2026 года до 14,5%. И в перспективе до конца года ожидается ее дальнейшее уменьшение.

Как это повлияет на рынок недвижимости? Подешевеют ли квартиры? Спросили об этом у экспертов, которые собрались в Ярославле обсудить рынок недвижимости во время конгресса «Русская Европа».

Базовый сценарий ЦБ РФ предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0 –14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году. В Госдуме заявляли, что ждут снижения ставки уже в июне 2026 года до 13,5%.

«Не могут резко подешеветь»

Во время конгресса 23 мая в Ярославле выступил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Отдельно для 76.RU он прокомментировал корреляцию ставки ЦБ и цен на квартиры в новостройках. На его взгляд, перспектива увидеть жилье подешевле — туманна.

— Снижение ключевой ставки Центрального банка, безусловно, является позитивным сигналом для строительной отрасли и рынка недвижимости в целом. Однако ожидать существенного снижения стоимости квартир в регионах сегодня, на мой взгляд, не приходится, — считает эксперт.

По мнению Александра Моора, в первую очередь подешевеют ипотечные продукты.

— А значит, для населения повысится доступность жилья и покупательская способность. Это будет стимулировать спрос на рынке недвижимости и увеличивать объем продаж.

Практика показывает, что при росте спроса стоимость жилья, как правило, не снижается, а наоборот — демонстрирует тенденцию к росту либо стабилизации. Поэтому на сегодняшний день объективных предпосылок для снижения цен на квартиры мы не видим. Александр Моор руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики

Эксперт объясняет: экономика строительных проектов, которые сдаются сегодня, закладывалась раньше, когда ставка ЦБ была еще высокой.

— Застройщики привлекали проектное финансирование и обслуживали кредитные обязательства по существенно более высоким ставкам. Эти расходы напрямую закладывались в себестоимость квадратного метра, — говорит Моор. — Соответственно, даже при дальнейшем снижении ключевой ставки уже построенные объекты не могут резко подешеветь, поскольку их финансовая модель формировалась в совершенно других условиях. Возможное влияние более мягкой денежно-кредитной политики может отразиться уже на новых проектах, которые только будут запускаться в перспективе.

По мнению главы центра национальной строительной политики, на стоимость квартир скорее влияет спрос. И если он будет расти, то и цены на жилье тоже.

Если снижение ипотечных ставок приведет к заметному росту покупательской активности, стоимость жилья может показать умеренный рост. В ином случае рынок может перейти в фазу стабилизации цен в краткосрочной перспективе Александр Моор руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики

В каком случае квартиры могут подешеветь

Представитель компании «Русская Европа», которая организовала конгресс в Ярославле, солидарен с мнением предыдущего эксперта. Директор по развитию Максим Штерлинг пояснил, в какой ситуации цены на жилье могут подешеветь. Спойлер: сценарий почти нереалистичный.



— Предполагать, что в случае понижения ключевой ставки цены на недвижимость снизятся, было бы излишне оптимистично. Практика показывает, что обычно рынок ведет себя иначе и цены за квадратный метр растут, — говорит Максим Штерлинг.

Представитель застройщика считает, что подешевевшая ипотека, наоборот, подстегнет людей к покупке квартир — как для жилья, так и в качестве инвестиций.

Рынок отреагирует ростом стоимости. Закон спроса и предложения. Вот поэтому при снижении ставки ЦБ не стоит ожидать никаких снижений цен. Максим Штерлинг директор по развитию компании «Русская Европа»

По его мнению, квартиры могут подешеветь лишь в одном случае.



— Единственный фактор, который может повлечь за собой снижение цены, это отсутствие вообще любого спроса. Но тогда цены будут регулировать сами застройщики, а в это верится с трудом, — заключил представитель «Русской Европы».

Что будет с ценами на вторичку

Если новостройки выгоднее не станут, то рынок вторички может немного порадовать тех, кто желает купить квартиру.

— О чём серьезно стоит задуматься, это доступность вторичного жилья. Возможно, если ЦБ сильно снизит ставку, рынок вторичного жилья будет намного доступнее, чем сейчас. Не исключаю, что этот фактор будет каким-то образом давить и на первичку. Но надо помнить, что люди всегда хотят купить новую квартиру, — поясняет Максим Штерлинг. — Поэтому, факторов для снижения цен я особо не вижу, особенно для тех, кто, как и мы, строит жилье бизнес-класса. Это определяет уровень издержек и также оказывает влияние на конечную стоимость.