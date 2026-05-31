НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, дождь

ощущается как +11

2 м/c,

зап.

 749мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Малыша искусала собака — подробности
Как ухаживать за кожей летом
Где россияне отдыхают в 2026 году?
ДТП с самокатом
Как отметить свадьбу в Ярославле
Где смотреть салют
День города: онлайн
История появления книжной лавки Швецова
Пять лет назад не стало Яна Левина
Экономика Ключевая ставка резко изменится к концу года? Новый прогноз

Ключевая ставка резко изменится к концу года? Новый прогноз

Разбираемся, чего ждать и что будет с ценами

113
На ближайшем заседании ключевую ставку могут снизить на 1 п.&nbsp;п., до 13,5% | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа ближайшем заседании ключевую ставку могут снизить на 1 п.&nbsp;п., до 13,5% | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На ближайшем заседании ключевую ставку могут снизить на 1 п. п., до 13,5%

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Центробанк может снизить ключевую ставку до 10% уже к концу 2026 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я полагаю, что 10% — всё-таки реальная величина, хотя мы видим, что инфляционные процессы, к сожалению, пока не позволяют Центральному банку делать решительные шаги и снижать ключевую ставку, скажем, на 1,5–2% по сравнению с текущим уровнем. Он будет действовать аккуратно, и, соответственно, если эти процессы будут продолжаться, то ключевая ставка может достигнуть 10% к концу года», — отметил Аксаков в интервью ТАСС.

Он добавил, что по текущей динамике ключевая ставка должна быть на уровне 12%, но может быть и 11%. Аксаков также предположил, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое состоится 19 июня, ключевую ставку снизят на 1 процентный пункт (п. п.), до 13,5%.

По его мнению, снижение цен дает основания для более решительного снижения ставки, чем в прошлый раз.

«Сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться. Хотя это небольшая величина и короткий промежуток времени, но такой сигнал мы получили, значит, у Центрального банка есть основания для более решительного снижения ключевой ставки, чем это было в прошлый раз — на 1 п. п.», — подытожил он.

Последнее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоялось 24 апреля 2026 года. Тогда ЦБ снизил показатель именно на 0,5 процентного пункта. Сейчас ключевая ставка составляет 14,5%.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ключевая ставка Цена Экономика Прогноз Госдума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Рекомендуем