Ключевая ставка резко изменится к концу года? Новый прогноз

На ближайшем заседании ключевую ставку могут снизить на 1 п. п., до 13,5% Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Центробанк может снизить ключевую ставку до 10% уже к концу 2026 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я полагаю, что 10% — всё-таки реальная величина, хотя мы видим, что инфляционные процессы, к сожалению, пока не позволяют Центральному банку делать решительные шаги и снижать ключевую ставку, скажем, на 1,5–2% по сравнению с текущим уровнем. Он будет действовать аккуратно, и, соответственно, если эти процессы будут продолжаться, то ключевая ставка может достигнуть 10% к концу года», — отметил Аксаков в интервью ТАСС.

Он добавил, что по текущей динамике ключевая ставка должна быть на уровне 12%, но может быть и 11%. Аксаков также предположил, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое состоится 19 июня, ключевую ставку снизят на 1 процентный пункт (п. п.), до 13,5%.

По его мнению, снижение цен дает основания для более решительного снижения ставки, чем в прошлый раз.

«Сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться. Хотя это небольшая величина и короткий промежуток времени, но такой сигнал мы получили, значит, у Центрального банка есть основания для более решительного снижения ключевой ставки, чем это было в прошлый раз — на 1 п. п.», — подытожил он.