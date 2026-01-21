«Конкуренция не по цене». Рассматриваем квартиры, месяц жизни в которых обойдется в несколько миллионов

Узнали квартиру Владимира Высоцкого? Ее тоже сдают в аренду за немаленькие деньги Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Москве сдают квартиры, узнав цену на которые хочется переспросить: «Это точно в месяц, а не за год?» Пока одни выбирают между «подешевле и поближе к метро», другие спокойно листают объявления с ценником в несколько миллионов рублей, и это не шутка. Наши коллеги из MSK1.RU посмотрели, что именно скрывается за этими космическими суммами и, главное, есть ли на самом деле очередь за московскими квартирами такого уровня.

Двушка за 2,1 миллиона

Именно за такие деньги предлагают двухкомнатную возле Третьего транспортного кольца с видом на Москву-реку, сталинские высотки и лес. Всё просто: 60 квадратов, на которых умещается лишь гостиная-куxня, cпальня и cанузeл. Правда, в ванной роскошные канделябры, высота потолков — 3,3 метра, а квартира — с дизайнерским ремонтом и в новом жилом комплексе. За подземную парковку вот только придется платить отдельно — в сумму аренды, и так немаленькую, она не входит.

Такой вид дорогого стоит Источник: сайт объявлений

Семикомнатная за 2,5 миллиона

С ростом цены увеличивается и метраж: за 2,5 миллиона в аренду предлагается 7-комнатная квартира площадью с полноценный школьный спортзал — больше 500 квадратов. Сюда, правда, посчитали и почти 200-метровую террасу на верхнем этаже. Квартира находится в жилом комплексе возле Химкинского водохранилища и парка. До ближайшего метро — почти полчаса пешком, но здесь близость к транспорту как будто не критична.

В квартире сделан дизайнерский ремонт, отдаленно напоминающий начало нулевых, телевизор во всю стену в гостиной, камин, ванная с большим окном, джакузи, несколько санузлов и другие атрибуты роскоши.

От мозаики даже зарябило в глазах Источник: сайт объявлений

Двушка в «Москва-Сити»

То, что цены в знаменитых высотках устремились ввысь, — правда. Двухкомнатную в одной из башен «Москва-Сити» сдают в аренду за 2,6 миллиона в месяц. Площадь квартиры немалая — 233 квадрата. Детально рассмотреть интерьеры не получится — в объявлении всего два (!) фото, хотя его авторы капсом предупреждают: «Не фейк!»

Источник: сайт объявлений

Многокомнатная за 3 миллиона

Роскошный трехуровневый пентхаус за такие деньги сдают в историческом здании в центре Москвы. Точное число комнат затруднился посчитать даже автор объявления: есть несколько гостиных, спальни с личными санузлами и гардеробными, кухня со столовой под стеклянным куполом, камин, хаммам, массажный кабинет, спортзал и прачечная. Отдельно — спальни для персонала, который будет обслуживать три этажа тяжелого люкса. Дизайн у квартиры весьма причудливый и напоминает восточный дворец из «1001 ночи».

В золотой ванной нет золотых унитазов. Непорядок! Источник: сайт объявлений

Впрочем, вариантов за эти деньги — 3–4 миллиона рублей в месяц — на сайтах объявлений хватает, выбор есть.

Много комнат за 3,7 миллиона

Еще одну многокомнатную квартиру сдают в Москве за 3,7 миллиона в месяц. Это довольно новый жилой комплекс в самом сердце столицы, с 10-го этажа открываются виды на храм Христа Спасителя и «Москва-Сити». В квартире столовая на десять персон, две детские с собственными ванными, гостевая спальня и мастер-блок с камином, сауной и двумя гардеробными. Есть кабинет, спортзал, чемоданная комната и две видовые террасы с барбекю. И да, за эти деньги в стоимость уже входят пять машино-мест в подземном паркинге и вообще все платежи.

Интерьер дизайнерский, но намекает на «дорого-богато» без лишних слов Источник: сайт объявлений

По миллиону за комнату

За 4 миллиона рублей в месяц можно арендовать квартиру в шаговой доступности от Кремля. Комнат за эти деньги будет всего четыре, зато жилье с панорамными окнами, откуда открывается вид на Большой театр и гостиницу «Метрополь». В квартире за неслабую цену современный, строгий и лаконичный интерьер, напоминающий гостиничный.

Есть гостиная со столовой и полноразмерной кухней с немецкой техникой, посудой и кофемашиной. Во всех трех спальнях — кровати king-size и лаундж-зоны, две гардеробные, четыре санузла. Есть и отдельное помещение со стиралкой и сушилкой — на случай, если вдруг придется жить как обычный человек.

Выглядит как номер в дорогой гостинице Источник: сайт объявлений

Таунхаус за 9 миллионов

Да, это самый дорогой вариант, который сейчас есть на московском рынке арендного жилья. Столько просят за эксклюзивное 6-комнатное жилье площадью 600 квадратов в ЖК в Хамовниках. Эта квартира с тремя входами, чтобы не сталкиваться с обычными людьми.

В ней есть гостиная с шестиметровыми потолками, кухня, две мастер-спальни с ванными и гардеробными, еще несколько санузлов «на всякий случай». Наверху — четыре спальни, кабинет и ванные «с запасом». Есть и винная комната, спроектированная ресторанными специалистами, чтобы благородные напитки чувствовали себя здесь не хуже, чем вы. Правда, вот рассмотреть интерьеры в деталях не получится — авторы объявления выставили только фото здания.

Что-то на богатом. И даже машина Источник: сайт объявлений

Есть ли спрос на такие квартиры

Объявления о съемных квартирах за несколько миллионов рублей в месяц многих удивляют, но для рынка это нормально. На любую ценовую категорию есть свой покупатель, особенно в Москве с ее высокой концентрацией богатых людей.

«Спрос на такие квартиры есть, и он стабильный, — объясняет MSK1.RU финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Ключевой момент в том, что объектов подобного уровня немного. Премиальная недвижимость всегда ограничена в количестве, и именно это делает ее востребованной. В отличие от дешевого сегмента, где десятки однотипных предложений конкурируют между собой, в высоком ценовом диапазоне каждая квартира — это уникальный продукт. Поэтому хорошие объекты находят арендатора достаточно быстро».

Когда жилье — вопрос престижа Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Эксперты отмечают, что люксовые квартиры в премиальном сегменте пользуются спросом, хотя на рынке их на самом деле совсем немного.

«Ремонт в такой квартире должен быть новым — цена свыше 700 тысяч в месяц предполагает людей, которые уважают себя и свое окружение, — подчеркивает основатель агентства недвижимости Top Broker Estate в Москве Лина Оболенская. — Клиенты ожидают здесь абсолютно идеальный ремонт, новую мебель и хорошую локацию. Окупаемость таких квартир для собственников обычно составляет более 25 лет. Если видите, что объявление по люксовой квартире висит долго, скорее всего, это фейковое объявление — просто для привлечения внимания клиентов».

Кто снимает ультрадорогие квартиры

Рынок аренды квартир в сегменте люкс — это особая экосистема. Люди платят не за метры, а за сформированный премиальный образ жизни и окружение. Основные арендаторы — это четыре группы:

иностранные топ-менеджеры крупных корпораций;

дипломаты и высокопоставленные иностранные чиновники, для которых важны статус и безопасность;

состоявшиеся предприниматели;

блогеры и медийные лица, для которых такая квартира — инструмент для работы (съемки, приемы) и важный атрибут образа жизни.

«Для этой аудитории аренда — это не „дорого“, а „удобно и быстро“, — говорит эксперт агентства недвижимости Оxe Capital Константин Гладков. — Им важны сервис, приватность, охрана, паркинг, правильный дом и окружение. Решение принимается не из-за цены, а из-за соответствия стилю жизни».

Впрочем, жить в высотках нравится не только медийным лицам и топовым блогерам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В премиальном сегменте никто не гоняется за скоростью закрытия сделки, здесь тщательно выбирают своего, а не любого арендатора.

«Объявления на этом уровне могут висеть долго — от 3–4 месяцев до года и более. Это нормально, так как цикл сделки здесь сопоставим с продажей дорогой недвижимости, — рассказал MSK1.RU генеральный директор сервиса недвижимости Domeo Estate Олег Леонтьев. — Такие объекты зачастую одновременно выставлены и на продажу, и на аренду: собственник, пока ищет покупателя, пытается получить доход со сдачи. Конкуренция в данном случае — не по цене, а по качеству и преимуществам локации и самой квартиры».