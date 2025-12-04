«Бабушка» вернулась за квартирой — чек-лист, как не остаться на улице после покупки жилья и не стать жертвой «схемы Долиной»

Опасная волна судебных разбирательств накрывает рынок вторичного жилья: россияне, купившие квартиру, могут неожиданно потерять ее по решению суда и остаться с огромными долгами. Причина — иски пожилых продавцов, которые, ссылаясь на мошенничество или свое «беспомощное состояние», требуют вернуть им жилье.
«Появляется новый тренд: мошенники оформляют фиктивную продажу квартир пожилых людей. Продавцы получают деньги, а затем оспаривают сделку в суде. Жертвы — покупатели: остаются и без денег, и без жилья», — сообщили юристы бюро из Тольятти «Хальченко и партнеры».
Адвокаты предложили людям чек-лист, по которому можно свести к минимуму риск натолкнуться на «эффект Долиной». Для того, чтобы его создать, юристы объединились с риэлторами и правоохранительными органами. Подробности — в материале наших коллег из TOIYATTY.RU.
Ключевые признаки мошеннической сделки:
Нервное и сбивчивое поведение продавца: он сильно волнуется, путается в показаниях, не может внятно объяснить, где будет жить после продажи и кто ему помогает в процессе.
Сокрытие контактов родных: продавец отказывается сообщать контакты своих родственников или представителей.
Продажа без встречной покупки: квартира продается, но у пожилого человека при этом нет планов на приобретение другого жилья — он фактически остается на улице, что является тревожным сигналом.
Требование наличных до освобождения квартиры: деньги требуют исключительно наличными и часто до того, как продавец выедет из квартиры.
Отсутствие торга: продавец необоснованно легко и быстро соглашается на существенную скидку (10–20%), что нехарактерно для обычных сделок.
Эффективные способы защиты для покупателя:
Фиксация общения: обязательно проводить видео- или аудиозапись бесед с продавцом, где обсуждаются условия и мотивы сделки.
Документирование мотива: подробно и письменно фиксировать причину продажи (например, переезд, покупка другой квартиры, потребность в лечении).
Контакты с родственниками: настоять на связи с близкими родственниками продавца, чтобы подтвердить его осознанность и добровольность действий.
Реакция на давление: при малейшем подозрении, что на пожилого человека оказывают давление третьи лица, следует уведомить об этом страховую компанию (если есть страховка титула*) и правоохранительные органы.
Безопасное проведение сделки: оформлять сделку только в присутствии нотариуса и желательно — родственников пожилого продавца. Нотариус обязан проверить его дееспособность и понимание сути происходящего.
Безопасный расчет: использовать банковский аккредитив. Это безопасная форма безналичного расчета, при которой деньги блокируются на счете покупателя и перечисляются продавцу только после выполнения всех условий договора и регистрации перехода права.
*Страховка титула — такая страховка, когда страхуют риск того, что через некоторое время после покупки объявится третье лицо (например, законный наследник или предыдущий собственник, чьи права были нарушены), через суд оспорит сделку, а покупатель потеряет право собственности и свои деньги.
Феномен «Эффект Долиной» (в обиходе — «Бабушкина схема») описывает правовую ситуацию, при которой продавец недвижимости или автомобиля (часто это пожилой человек) признается судом жертвой мошенничества. В результате сделка купли-продажи аннулируется, и имущество возвращается первоначальному владельцу. Термин стал широко известен и приобрел нарицательный характер после громкого судебного дела с участием народной артистки России Ларисой Долиной.