«Бабушка» вернулась за квартирой — чек-лист, как не остаться на улице после покупки жилья и не стать жертвой «схемы Долиной»

Джаз-дива вошла в историю российского законодательства как певица и человек, в честь которого назвали способ аферы с недвижимостью

Опасная волна судебных разбирательств накрывает рынок вторичного жилья: россияне, купившие квартиру, могут неожиданно потерять ее по решению суда и остаться с огромными долгами. Причина — иски пожилых продавцов, которые, ссылаясь на мошенничество или свое «беспомощное состояние», требуют вернуть им жилье.

«Появляется новый тренд: мошенники оформляют фиктивную продажу квартир пожилых людей. Продавцы получают деньги, а затем оспаривают сделку в суде. Жертвы — покупатели: остаются и без денег, и без жилья», — сообщили юристы бюро из Тольятти «Хальченко и партнеры».

Адвокаты предложили людям чек-лист, по которому можно свести к минимуму риск натолкнуться на «эффект Долиной». Для того, чтобы его создать, юристы объединились с риэлторами и правоохранительными органами. Подробности — в материале наших коллег из TOIYATTY.RU.

Ключевые признаки мошеннической сделки:

Нервное и сбивчивое поведение продавца: он сильно волнуется, путается в показаниях, не может внятно объяснить, где будет жить после продажи и кто ему помогает в процессе. Сокрытие контактов родных: продавец отказывается сообщать контакты своих родственников или представителей. Продажа без встречной покупки: квартира продается, но у пожилого человека при этом нет планов на приобретение другого жилья — он фактически остается на улице, что является тревожным сигналом. Требование наличных до освобождения квартиры: деньги требуют исключительно наличными и часто до того, как продавец выедет из квартиры. Отсутствие торга: продавец необоснованно легко и быстро соглашается на существенную скидку (10–20%), что нехарактерно для обычных сделок.

Эффективные способы защиты для покупателя: