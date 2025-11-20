НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,94
EUR 93,78
Экопроекты российских компаний
Продают огромный недострой
«Умные решения»
Будет ли салют в Новый год
Компании, которые создают будущее области
Стоимость парковок
Шайба попала в голову
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Недвижимость Под логистический центр или производство: в Ярославле выставили на продажу огромный недострой в Брагине

Под логистический центр или производство: в Ярославле выставили на продажу огромный недострой в Брагине

За него просят больше 191 миллиона рублей

1 271
В Ярославле продают дорогостоящий недострой | Источник: «Яндекс Карты»В Ярославле продают дорогостоящий недострой | Источник: «Яндекс Карты»

В Ярославле продают дорогостоящий недострой

Источник:

«Яндекс Карты»

В Ярославле выставили на продажу огромный недострой на Ленинградском проспекте, 25д в Дзержинском районе. Помещение общей площадью 2423,9 квадратных метра готовы отдать новому владельцу вместе с землей. Начальная цена — 191 млн 643 тысячи 169 рублей.

В объявлении на сайте «Российского аукционного дома» указано, что степень готовности объекта — 91%.

Площадь земельного участка под зданием — 10274 квадратных метра. Разрешенный вид использования участка — для содержания незавершенной строительством станции технического обслуживания.

«Имущественный комплекс находится в промышленной зоне. Территория огорожена бетонным забором. Транспортная доступность: отличная, объект находится рядом с выездом на Юбилейный мост, соединяющий крупные районы города, находящиеся на разных берегах реки Волги, а также являющийся частью федеральной трассы М-8 „Холмогоры“. Ближайшее окружение: производственные предприятия, производственно-складские объекты, магазины, в том числе крупный ТРЦ „РИО“. Остановка общественного транспорта „ТЦ Омега“ в 310 метрах», — сказано в объявлении.

В помещении начинали внутреннюю отделку | Источник: «Российский аукционный дом»В помещении начинали внутреннюю отделку | Источник: «Российский аукционный дом»
Здание практически готово | Источник: «Российский аукционный дом»Здание практически готово | Источник: «Российский аукционный дом»
В части помещений уже покрашены стены | Источник: «Российский аукционный дом»В части помещений уже покрашены стены | Источник: «Российский аукционный дом»
И установлены двери | Источник: «Российский аукционный дом»И установлены двери | Источник: «Российский аукционный дом»
Строение так и не ввели в эксплуатацию | Источник: «Российский аукционный дом»Строение так и не ввели в эксплуатацию | Источник: «Российский аукционный дом»
Недострой находится в промзоне | Источник: «Российский аукционный дом»Недострой находится в промзоне | Источник: «Российский аукционный дом»

Факторами инвестиционной привлекательности в объявлении называют огороженный участок и транспортную доступность.

«Большие свободные пространства с высокими потолками, пригодные как для использования в текущем виде, так и для перепланирования путем разделения перегородками в случае необходимости. Оптимально использовать под станцию технического обслуживания, производство, склады или логистический центр, оптовую и розничную торговлю, для организации арендного бизнеса», — говорится на сайте «Российского аукционного дома».

Недострой продают посредством публичного предложения. Это значит, что участники будут идти от большей цены к меньшей. Максимум стоимость объекта может упасть до 95 миллионов 821 тысячи 584 рублей.

Заявки от потенциальных участников будут принимать до 16 декабря 2025 года. Торги пройдут 19 декабря. Чтобы побороться за право выкупа недостроя, нужно внести задаток в 38 миллионов 328 тысяч 633 рубля 80 копеек.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Недострой Брагино Торги Российский аукционный дом
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Грамотей , в Дзержинском районе правильно говорить , Брагино это микрорайон
Гость
1 час
Выезжаю
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление