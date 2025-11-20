Под логистический центр или производство: в Ярославле выставили на продажу огромный недострой в Брагине

«Имущественный комплекс находится в промышленной зоне. Территория огорожена бетонным забором. Транспортная доступность: отличная, объект находится рядом с выездом на Юбилейный мост, соединяющий крупные районы города, находящиеся на разных берегах реки Волги, а также являющийся частью федеральной трассы М-8 „Холмогоры“. Ближайшее окружение: производственные предприятия, производственно-складские объекты, магазины, в том числе крупный ТРЦ „РИО“. Остановка общественного транспорта „ТЦ Омега“ в 310 метрах», — сказано в объявлении.

В Ярославле выставили на продажу огромный недострой на Ленинградском проспекте, 25д в Дзержинском районе. Помещение общей площадью 2423,9 квадратных метра готовы отдать новому владельцу вместе с землей. Начальная цена — 191 млн 643 тысячи 169 рублей.

Факторами инвестиционной привлекательности в объявлении называют огороженный участок и транспортную доступность.

«Большие свободные пространства с высокими потолками, пригодные как для использования в текущем виде, так и для перепланирования путем разделения перегородками в случае необходимости. Оптимально использовать под станцию технического обслуживания, производство, склады или логистический центр, оптовую и розничную торговлю, для организации арендного бизнеса», — говорится на сайте «Российского аукционного дома».

Недострой продают посредством публичного предложения. Это значит, что участники будут идти от большей цены к меньшей. Максимум стоимость объекта может упасть до 95 миллионов 821 тысячи 584 рублей.

Заявки от потенциальных участников будут принимать до 16 декабря 2025 года. Торги пройдут 19 декабря. Чтобы побороться за право выкупа недостроя, нужно внести задаток в 38 миллионов 328 тысяч 633 рубля 80 копеек.