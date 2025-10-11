Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора

Никита Волощук Специалист по недвижимости

К аренде квартиры в другом городе следует подойти очень ответственно Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU

Гонка за самой низкой ценой и попытки снять квартиру без тщательной и доскональной подготовки — самый короткий путь к потере денег. Мошенники все чаще создают фиктивные объявления, чтобы исчезнуть с вашей предоплатой. На чем нельзя экономить при аренде жилья на расстоянии и как выстроить процесс, чтобы обезопасить себя со всех сторон? На эти вопросы ответил риелтор Никита Волощук. Далее — от первого лица.

В современном мире, когда переезды в другие города становятся обычной практикой, многих волнует вопрос: как арендовать жилье на расстоянии и не стать жертвой мошенников?

Идеальный вариант аренды квартиры онлайн начинается с поиска надежного агента. Я рекомендую обращаться в проверенное агентство недвижимости или к специалисту по рекомендации друзей и знакомых. Это ключевой этап — от выбора исполнителя зависит безопасность всей сделки.

После того, как вы нашли своего агента, он подбирает подходящие варианты и проводит для вас полноценные видеотуры. Во время такого осмотра вы можете увидеть все детали квартиры, а также задать вопросы о районе, коммуникациях, соседях. Это создает эффект присутствия и помогает принять взвешенное решение.

Если вариант вам понравился, обязательно запросите электронную выписку из ЕГРН для подтверждения права собственности и сверки данных владельца. Это документ, который обеспечивает юридическую чистоту сделки.

Что касается финансовой части, я не рекомендую сразу переводить полную сумму аренды, залог и комиссию. Оптимальный вариант — внести задаток, обычно равный стоимости одной недели аренды, который затем засчитывается в счет будущих платежей. Важно понимать: задаток является гарантом ваших намерений и не возвращается, если вы передумаете.

Агент готовит отдельный документ с указанием суммы задатка, сроков вашего заезда и условий перечисления денег. Для подписания документов на расстоянии есть, например, сервис электронной подписи F.Doc. Подписание происходит через SMS-подтверждение, что удобно и юридически грамотно. Только после подписания документа о задатке производится его оплата.

Финальный этап происходит уже очно. К вашему приезду агент готовит договор аренды и договор на оказание услуг. Все стороны встречаются, подписывают документы и производят окончательные расчеты.

Чтобы не нарваться на мошенников, запомните несколько простых правил: требуйте подтверждение опыта и лицензии у агентства, настаивайте на полноценном видеопросмотре, а не на фото, всегда проверяйте выписку из ЕГРН и паспортные данные собственника, не переводите деньги до подписания документов о задатке и внимательно читайте все договоры перед подписанием. Такой подход позволяет безопасно арендовать квартиру на расстоянии, защищая обе стороны сделки.