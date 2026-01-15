Путин выступил с первым обращением в 2026 году: о чем сказал президент

По словам Путина, мирное урегулирование украинского конфликта должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин предложил вернуться к обсуждению предложений РФ по справедливой архитектуре безопасности. Он отметил, что это помогло бы урегулировать кризис на Украине.

«Одним из ключевых факторов устойчивого развития и процветания человечества является международное сотрудничество. В современном многообразном и взаимосвязанном мире именно от способности государств к созидательному взаимодействию напрямую зависит всеобщая стабильность и безопасность, и открытое, честное партнерство предоставляет возможности для решения общих, даже самых непростых проблем. Недаром говорят: мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора», — заявил Путин во время церемонии вручения верительных грамот.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация на международной арене все больше деградирует — вместо диалога в мире звучит монолог. По словам президента, десятки стран страдают от хаоса и беззакония, не обладают ресурсами, чтобы постоять за себя.

Также он заявил, что Москва стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого, и надеется, что в Киеве это тоже осознают. Кроме того, мирное урегулирование украинского конфликта должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше.

