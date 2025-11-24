НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Михаил Евраев встретился с Александром Лукашенко: о чем они договорились

438
24 ноября делегация Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым посетила Республику Беларусь и встретилась с президентом Александром Лукашенко.

Сейчас наиболее активно сотрудничество Беларуси и Ярославской области развивается в сферах промышленности, производственной кооперации, АПК, науки и образования, здравоохранения, культуры. К примеру, ярославские двигатели используются на технике заводов МАЗ, МТЗ и «Гомсельмаш». В 2024 году товарооборот между сторонами вырос на 18% по сравнению с 2023 годом, достигнув почти 300 млн долларов.

Ярославская область и Беларусь договорились о продолжении сотрудничества по этим и другим направлениям.

Ярославская область проявила заинтересованность в покупке белорусской техники для благоустройства парков, вывоза мусора, пожарного спецтранспорта, электротранспорта с автономным ходом. При этом был отмечен потенциал у поставок ярославских лакокрасочной продукции и комплектующих для ведущих машиностроительных заводов республики.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова расширять партнерские отношения по совместной разработке новых образцов комплектующих для автомобилей.

«Это очень важно, особенно сейчас, когда мы поставили перед собой задачу добиться независимости, как у нас говорят, технологического суверенитета в наших странах. Мы должны обеспечить себя всем необходимым — так, как это было когда-то в нашей общей большой стране», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Также стороны договорились активизировать взаимодействие между вузами, усилить сотрудничество в сфере культуры и развивать взаимный туристический поток. Кроме того, ярославцы предложили белорусским аграриям рассмотреть возможность обработки сельскохозяйственных земель в Ярославской области.

В итоге была подписана программа развития сотрудничества между Ярославской областью и республикой на 2026–2027 годы.

Напомним, также Александр Лукашенко похвалил ярославских хоккеистов. А Михаил Евраев заявил о возможности организации авиаперелетов между Ярославлем и Минском.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Михаил Евраев Александр Лукашенко Сотрудничество
Комментарии
4
Гость
46 минут
Товарооборот высокий , а зарплаты на Ярославский производствах низкие , парадокс .
Гость
26 минут
А так понимаю, что о едином государстве, о вхождении Беларуси в состав России пятью областями, речи даже и не идет. А вот о цене на наш природный газ, не выше, чем для жителей Смоленской области, это у Батьки любимая тема. От скромности он не умрет. Потому и вылизаны все населенные пункты в Беларуси. Пользоваться всеми возможностями и ресурсами России - это белорусы могут запросто. А вот тратить деньги на оборону Заполярья, на разработку и производство лучшего в мире оружия, на СВО, - это не для белорусов. Где на СВО белорусские дивизии? Где официальное признание наших российских регионов?
Читать все комментарии
Гость
