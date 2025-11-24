Из Ярославля могут запустить авиарейсы в другую страну — куда

Из Ярославля могут пустить самолеты в Минск

Из Ярославля могут запустить самолеты в Минск. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко 24 ноября.

«Важным шагом в развитии логистических связей станет организация прямого авиасообщения между Минском и Ярославлем после ввода нашего аэропорта-миллионника, который мы планируем открыть в 2028 году», — отметил губернатор.

Александр Лукашенко также обратил внимание на развитие транспортного сообщения с Россией. По его словам, белорусы все чаще начинают посещать российскую столицу, а значит, есть необходимо создания условий для более комфортного перемещения.

«Скоро (договорились с Президентом Путиным) постараемся построить высокоскоростную магистраль (высокоскоростная железнодорожная магистраль „Союз“. — Прим.). Чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет», — сказано на сайте президента Беларуси.

Также Александр Лукашенко признался, что завидует ярославцами из-за того, что ХК «Локомотив» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, ранее ярославские власти сообщали, что ведутся переговоры об открытии авиарейсов в Мурманск, Екатеринбург, Краснодар и Ростов.