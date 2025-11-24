НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

4 м/c,

южн.

 742мм 100%
Подробнее
6 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
Умерла долгожительница
«Умные решения»
Задержка поезда
9-балльные пробки
Кредиты ярославцев
Беспилотная опасность
Сколько стоит стать хоккеистом
Нападения в Ярославле
Дороги и транспорт Из Ярославля могут запустить авиарейсы в другую страну — куда

Из Ярославля могут запустить авиарейсы в другую страну — куда

Об этом сообщил губернатор региона

607
Из Ярославля могут пустить самолеты в Минск | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUИз Ярославля могут пустить самолеты в Минск | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Из Ярославля могут пустить самолеты в Минск

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Из Ярославля могут запустить самолеты в Минск. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко 24 ноября.

«Важным шагом в развитии логистических связей станет организация прямого авиасообщения между Минском и Ярославлем после ввода нашего аэропорта-миллионника, который мы планируем открыть в 2028 году», — отметил губернатор.

Александр Лукашенко также обратил внимание на развитие транспортного сообщения с Россией. По его словам, белорусы все чаще начинают посещать российскую столицу, а значит, есть необходимо создания условий для более комфортного перемещения.

«Скоро (договорились с Президентом Путиным) постараемся построить высокоскоростную магистраль (высокоскоростная железнодорожная магистраль „Союз“. — Прим.). Чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет», — сказано на сайте президента Беларуси.

Также Александр Лукашенко признался, что завидует ярославцами из-за того, что ХК «Локомотив» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, ранее ярославские власти сообщали, что ведутся переговоры об открытии авиарейсов в Мурманск, Екатеринбург, Краснодар и Ростов.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Авиаперелет Минск Самолет
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
52 минуты
Ох, уж эти, сказочник...
Гость
31 минута
красота! ждем статей про то, как знаменитые санатории Беларуси обогнали по качеству Мальдивы, Альпы и не менее родную Анталию
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление