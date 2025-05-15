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Политика Онлайн-трансляция Стартуют переговоры между Россией и Украиной — онлайн-трансляция

Стартуют переговоры между Россией и Украиной — онлайн-трансляция

Общение продолжится там, где оборвалось в 2022 году

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3 комментария
Переговоры принимает Турция | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПереговоры принимает Турция | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Переговоры принимает Турция

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В турецком городе Стамбуле 15 мая состоятся прямые переговоры между Россией и Украиной. Стороны не встречались с конца марта 2022 года. Расскажем подробнее о возобновлении контактов.

Елена Мальцева

Изначально сообщалось, что переговоры начнутся в 10:00 (мск), по данным источников СМИ. Затем уточнили, что они состоятся после обеда, а потом и вовсе во второй половине дня.

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Елена Мальцева

Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, пишет Guardian. По данным издания, он планирует дать рекомендации Зеленскому по предстоящим переговорам России и Украины.

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Елена Мальцева

Президент Украины Владимир Зеленский тоже прибыл в Турцию. В Анкаре у него назначена встреча с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, передает канцелярия президента Турции. Присоединится ли он к делегации в Стамбуле, пока под вопросом.

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Елена Мальцева

Российская делегация уже прибыла. Самолет Ил-62М вылетел из Москвы накануне вечером. Борт летел со стороны военного аэропорта Чкаловский. Он приземлился в аэропорту Ататюрка, уточняет «Интерфакс».

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Елена Мальцева

Переговоры пройдут во дворце османских султанов Долмабахче, где и закончились в 2022 году. Вокруг уже собрались толпы журналистов.

В Стамбуле усилили меры безопасности. На улицах дежурят военные и полиция.

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Елена Мальцева

По данным украинских СМИ, от Украины в переговорах примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква. Пока официально они не раскрывали свой состав.

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Елена Мальцева

Уже стали известны составы делегаций. 

От России главным переговорщиком стал помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин.

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Елена Мальцева

Россия и Украина согласились на личную встречу после предложения президента России Владимира Путина. Он призвал начать обсуждение без предварительных условий. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры в Стамбуле Россия и Украина Спецоперация
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Комментарии
3
Гость
8 минут
Зная наши власти, пугает возможный договорнячок в угоду олигархам..
Гость
3 минуты
Зелебоба ждет в тулете.
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