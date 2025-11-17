«Никого никуда нельзя загонять насильно!» Как Госдума решила напугать зумеров работой на заводах

Завод может заставить зумеров взглянуть на жизнь по-другому Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

В Госдуме нашли еще одну глобальную проблему России — это шатающаяся по фуд-кортам молодежь. А чтобы не слишком шаталась, надо эту молодежь отправить на производственные предприятия, заявил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Кстати, самому Толмачеву тоже всего 32 года, наверное, знает о чем говорит. Он утверждает, что нужно создать комфортные зоны для досуга на заводских площадках, утверждая, что это обеспечит подростков работой и содержательным отдыхом.

«Лет 20 назад фуд-кортов не было, парни и девушки тусовалась кто где, по дворам и подъездам. Хорошо, если на спортплощадке в футбол играли», — сказал Толмачев News.ru.

«Борьба со следствием, а не с причиной»

На фуд-кортах можно просто общаться Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Инна Никитина, психотерапевт и клинический психолог, критически оценивает депутатский подход. Скопления молодежи на фуд-кортах — это лишь внешнее проявление более глубокой проблемы: отсутствия у современных молодых людей нормального, привлекательного пространства для общения, досуга, самореализации и ощущения себя на своем месте.

«Похоже, мы, взрослые, снова немного перепутали акценты — боремся не с причиной, а со следствием. Крайне важно никого никуда не „загонять“ насильно, гораздо эффективнее создать такую атмосферу, чтобы туда [на завод] хотелось идти самому. Как когда-то, когда это было престижно и значимо», — говорит Никитина MSK1.RU.

Для этого, по мнению Никитиной, необходимо «не „учить жизни“, а уметь слышать»: постараться понять, что важно молодым людям, и искать точки соприкосновения. Только в этом случае завод станет для них не наказанием, а реальной возможностью для развития и самореализации.

От «абстрактного мира» к «чувству действия»

«Завод, если это не мрачный цех из учебников 80-х, а современное производство, мастерская, технопарк, место, где можно потрогать результат своего труда, способен дать им именно это, чувство действия. Именно это чувство они ищут, барражируя (бесцельно, с точки зрения взрослых) по фуд-кортам», — говорит психолог Ольга Грудинина.

Она объясняет, что многие подростки сегодня живут в абстрактном мире оценок, экранов и лайков, испытывая острый дефицит реальности. Возможность ощутить вес металла, запах краски, увидеть, как из деталей рождается что-то настоящее, формирует у них уважение к работе, к себе и к взрослым.

Оба психолога акцентируют внимание на том, что речь ни в коем случае не должна идти про «перевоспитание зумеров», а о том, чтобы сделать труд осмысленным и, главное, добровольным. Грудинина, например, предлагает конкретные форматы такого вовлечения: оплачиваемые стажировки, проектные смены, заводские коворкинги — места, где можно учиться, зарабатывать, дружить и гордиться сделанным.

ТЦ сами адаптируются к потребностям зумеров как будущих потребителей

Для зумеров альтернатив, как провести время, на самом деле огромное количество, говорит основатель фонда «Державная нить» Наталья Черникова: парки, спортивные зоны, выставки, лекции. А не только заводы.

«Проблема не в том, что им некуда идти. А в том, что у них не всегда есть достаточная мотивация сменить торговые центры на более интеллектуальное или полезное времяпрепровождение. Молодежи нет смысла менять форму досуга, если здесь [на фуд-корте] можно провести время бесплатно и удобно. И простым законом и запретом, равно как и превращением заводов в „точки притяжения“, эту проблему не решить», — констатирует Черникова.

Черникова говорит, что в самих ТЦ (в отличие от депутата Толмачева) никакой проблемы зумеров не видит. И даже наоборот. Через несколько лет именно они станут одной из наиболее платежеспособных аудиторий, на них будут ориентированы большинство площадок.

«И чтобы уже сегодня завоевать их лояльность, торговые центры адаптируются к потребностям этой молодой аудитории, организовывая зоны отдыха, комфортные места для встречи с друзьями и так далее», — говорит Черникова.

Выходит, Госдума снова занялась решением несуществующей проблемы?