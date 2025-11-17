НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Работа «Никого никуда нельзя загонять насильно!» Как Госдума решила напугать зумеров работой на заводах

«Никого никуда нельзя загонять насильно!» Как Госдума решила напугать зумеров работой на заводах

Народные избранники думают, что так можно воспитать подрастающее поколение

392
Завод может заставить зумеров взглянуть на жизнь по-другому

Завод может заставить зумеров взглянуть на жизнь по-другому

Источник:

Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

В Госдуме нашли еще одну глобальную проблему России — это шатающаяся по фуд-кортам молодежь. А чтобы не слишком шаталась, надо эту молодежь отправить на производственные предприятия, заявил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Кстати, самому Толмачеву тоже всего 32 года, наверное, знает о чем говорит. Он утверждает, что нужно создать комфортные зоны для досуга на заводских площадках, утверждая, что это обеспечит подростков работой и содержательным отдыхом.

«Лет 20 назад фуд-кортов не было, парни и девушки тусовалась кто где, по дворам и подъездам. Хорошо, если на спортплощадке в футбол играли», — сказал Толмачев News.ru.

«Борьба со следствием, а не с причиной»

На фуд-кортах можно просто общаться

На фуд-кортах можно просто общаться

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Инна Никитина, психотерапевт и клинический психолог, критически оценивает депутатский подход. Скопления молодежи на фуд-кортах — это лишь внешнее проявление более глубокой проблемы: отсутствия у современных молодых людей нормального, привлекательного пространства для общения, досуга, самореализации и ощущения себя на своем месте.

«Похоже, мы, взрослые, снова немного перепутали акценты — боремся не с причиной, а со следствием. Крайне важно никого никуда не „загонять“ насильно, гораздо эффективнее создать такую атмосферу, чтобы туда [на завод] хотелось идти самому. Как когда-то, когда это было престижно и значимо», — говорит Никитина MSK1.RU.

Для этого, по мнению Никитиной, необходимо «не „учить жизни“, а уметь слышать»: постараться понять, что важно молодым людям, и искать точки соприкосновения. Только в этом случае завод станет для них не наказанием, а реальной возможностью для развития и самореализации.

От «абстрактного мира» к «чувству действия»

«Завод, если это не мрачный цех из учебников 80-х, а современное производство, мастерская, технопарк, место, где можно потрогать результат своего труда, способен дать им именно это, чувство действия. Именно это чувство они ищут, барражируя (бесцельно, с точки зрения взрослых) по фуд-кортам», — говорит психолог Ольга Грудинина.

Она объясняет, что многие подростки сегодня живут в абстрактном мире оценок, экранов и лайков, испытывая острый дефицит реальности. Возможность ощутить вес металла, запах краски, увидеть, как из деталей рождается что-то настоящее, формирует у них уважение к работе, к себе и к взрослым.

Оба психолога акцентируют внимание на том, что речь ни в коем случае не должна идти про «перевоспитание зумеров», а о том, чтобы сделать труд осмысленным и, главное, добровольным. Грудинина, например, предлагает конкретные форматы такого вовлечения: оплачиваемые стажировки, проектные смены, заводские коворкинги — места, где можно учиться, зарабатывать, дружить и гордиться сделанным.

ТЦ сами адаптируются к потребностям зумеров как будущих потребителей

Для зумеров альтернатив, как провести время, на самом деле огромное количество, говорит основатель фонда «Державная нить» Наталья Черникова: парки, спортивные зоны, выставки, лекции. А не только заводы.

«Проблема не в том, что им некуда идти. А в том, что у них не всегда есть достаточная мотивация сменить торговые центры на более интеллектуальное или полезное времяпрепровождение. Молодежи нет смысла менять форму досуга, если здесь [на фуд-корте] можно провести время бесплатно и удобно. И простым законом и запретом, равно как и превращением заводов в „точки притяжения“, эту проблему не решить», — констатирует Черникова.

Черникова говорит, что в самих ТЦ (в отличие от депутата Толмачева) никакой проблемы зумеров не видит. И даже наоборот. Через несколько лет именно они станут одной из наиболее платежеспособных аудиторий, на них будут ориентированы большинство площадок.

«И чтобы уже сегодня завоевать их лояльность, торговые центры адаптируются к потребностям этой молодой аудитории, организовывая зоны отдыха, комфортные места для встречи с друзьями и так далее», — говорит Черникова.

Выходит, Госдума снова занялась решением несуществующей проблемы?

А вы как думаете, хорошо это или плохо — скопление зумеров в торговых центрах?

Да нормально, а где еще молодежи общаться
Лучше на спортивных площадках
Ну хоть не в интернете
Плохо, пусть делом занимаются
Дмитрий Капустин
Фудкорт Завод Депутат Зумер Подросток Молодежная политика Госдума
