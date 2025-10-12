Могильщик с сердцем. История копателя могил, который прощался с усопшими вместо их алчных родственников

Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Есть профессии, без которых общество не может обойтись, но которые редко становятся предметом открытого обсуждения. Копатель могил — одна из них. Кто-то боится этой работы, кто-то брезгует ею, а большинство людей даже не представляет, насколько она физически изнурительна.

Александр Симанович из Красноярска провел половину жизни на кладбище. Сам он называет себя могильщиком. Через несколько лет ему исполнится 60 лет, но, несмотря на возраст, он ежедневно занимается тяжелым трудом. На копку одной могилы уходит до шести часов непрерывной работы, а зимой — еще больше. Мужчина рассказывает, что если похороны срочные и нет времени растапливать грунт, приходится вооружаться отбойным молотком и готовиться к изнурительному дню.