НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

штиль.

 743мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Вышла за малийца
Разбился на квадроцикле
Сэкономить время и нервы на врачах
Почему «Локомотив» проиграл «Трактору»
Ярославна рыбачка рассказала о своем хобби
Что нового в Юбилейном парке
Фоторепортаж из деревни Губцево
Что будет на месте бывшей табачной фабрики
Отменят 13 автобусных маршрутов
Афиша на октябрь
Работа Могильщик с сердцем. История копателя могил, который прощался с усопшими вместо их алчных родственников

Могильщик с сердцем. История копателя могил, который прощался с усопшими вместо их алчных родственников

Профессия, о которой не принято говорить

251
Источник:

Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Есть профессии, без которых общество не может обойтись, но которые редко становятся предметом открытого обсуждения. Копатель могил — одна из них. Кто-то боится этой работы, кто-то брезгует ею, а большинство людей даже не представляет, насколько она физически изнурительна.

Александр Симанович из Красноярска провел половину жизни на кладбище. Сам он называет себя могильщиком. Через несколько лет ему исполнится 60 лет, но, несмотря на возраст, он ежедневно занимается тяжелым трудом. На копку одной могилы уходит до шести часов непрерывной работы, а зимой — еще больше. Мужчина рассказывает, что если похороны срочные и нет времени растапливать грунт, приходится вооружаться отбойным молотком и готовиться к изнурительному дню.

Что заставило Александра в 30 лет уйти в ритуальную сферу, почему, по его мнению, людям не стоит бояться смерти, и как однажды ему пришлось прощаться с усопшей вместо ее родственников, — смотрите в коротком видео чуть выше.

ПО ТЕМЕ
Мария ЗарукинаМария Зарукина
Мария Зарукина
Видеопродюсер NGS24.RU
Похороны Могила Кладбища Бадалык Копатель Могильщик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление