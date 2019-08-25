«Боюсь, что полез в воду»: в Ярославле на Прусовских карьерах пропал 21-летний парень

- Он никогда раньше не пропадал. С плохой компанией тоже не мог связаться. Если бы он пошёл к кому-то, то обязательно бы сообщил… Мама вчера утром звонила его другу вся в слезах… - рассказывает подруга Влада Дарья.

Владислав был один, он шёл домой через Прусовские карьеры. Разговаривал по телефону с подругой. Сказал, что садится батарейка. Друзья попрощались, и после этого о Владе никто ничего не слышал.

В Ярославле на Прусовских карьерах пропал молодой человек. 21-летний Владислав Усманов перестал выходить на связь 23 августа около 22:00.

Владислав музыкант. Музыка – его главное увлечение. По словам друзей, он добрый, спокойный, работящий парень, никогда не ввязывался ни в какие передряги. В субботу друзья ходили его искать – безрезультатно. Завтра снова собираются отправляться на поиски.



- Я очень боюсь, что он мог полезть в воду… - говорит Дарья.



Мама Владислава уже написала заявление в полицию. Его друзья обратились за помощью к волонтёрам.



Особые приметы Владислава: казахская внешность, сильно хромает (имеет проблемы со здоровьем). Был одет в чёрную куртку, чёрную кофту и синие джинсы.



Всех, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения Влада - просьба сообщить по телефонам: 8-901-275-29-59 (Дарья), 8-980-703-46-25 (Марк), 8-960-533-80-45 (Макар). Также вы можете обратиться в нашу редакцию.



Напомним, что недавно на Прусовских карьерах уже пропадали люди. Несколько недель назад там искали Дарью Головкину. Девушка отдыхала с друзьями и внезапно пропала. Дарью искали всем городом. Те поиски, к сожалению, закончились печально. Спустя несколько дней после пропажи тело Дарьи вытащили из воды.

